港股直擊 即巿股評

擔心全球經濟前景曳，加上美債孳息進一步倒掛，港股跟美股上周急跌，全日插590點，收兩周低位。

不過，北水趁市跌買貨，由上周五淨入1.96億元，今日大幅增至27.87億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

萬洲(00288)蟬聯今日淨流入最多個股，全日淨入5.02億元，兩日淨入10億元；其次淨入最多為騰訊(00700)，全日有3.84億元淨入；第三多為中移動(00941)，今日有2.92億元淨入；5G概念的中興(00763)亦有3037萬元淨買。

中資金融股方面，新華保險(01336)與太保(02601)分別有1.09億和9053萬元淨入，工行(01398)也有4944萬元北水淨買，但建行(00939)、中金(03908)與人保(01339)分別有7413萬、4589萬及18萬元北水流走。

其他較多北水流入個股包括瑞聲(02018)、藥明生物(02269)及綠城服務(02869)，全日分別有4557萬、3395萬和773萬元淨入。

今日淨走最多個股為潤電(00836)，全日有9519萬元淨走，李寧(02331)及融創(01918)亦分別有7189萬和3900萬元北水淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、萬洲、中移動、太保、新華保險、工行、中金、人保、融創及建行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:新華保險、騰訊、李寧、萬洲、潤電、綠城服務、太保、中興、藥明生物及瑞聲。