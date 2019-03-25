港股直擊 即巿股評

歐羅區3月製造業採購經理指數(PMI)初值創69個月低，歐美經濟前景憂慮加劇，美債孳息曲線呈現倒掛，美國道指上周五晚急插460點，拖累亞太股市今日全線向下。

恒指低開611點，即穿10天線(29049點)和20天線(約28897點)，甫開挫615點見半日低，之後跌幅一度收窄至411點，見28702點全日高，中午收市前復挫逾500點，半日跌517點，午後穿上午低位，曾瀉650點，見28463點。恒指收報28523點，跌590點或2%，創3月11日以來收市新低。大市今日下跌股份比例達74%；上升股份比例僅26%。

國企指數報11232點，挫285點或2.48%。

大市成交額1093.35億元。

即月期指收市挫565點，報28519，低水4點。

A股亦下挫，滬指挫1.97%；深成指挫1.8%。日經平均指數插3.01%；南韓KOSPI指數挫1.92%。

美國道指期貨最新跌95點，報25474。歐洲三大指數最新受壓。

藍籌股方面，申洲國際(02313)中午公布的業績遜預期，股價挫6.2%；騰訊(00700)挫3.1%；友邦(01299)跌2.2%；滙控(00005)跌1.6%；神華(01088)去年少賺8%，股價挫6.9%；國壽(02628)挫3.8%。相反，瑞聲(02018)公布業績後獲個別大行睇好，逆市飆4.6%。

焦點板塊

中資金融股：以內險和券商沽壓較大，人保(01339)去年少賺兩成，股價挫4.3%；財險(02328)去年少賺22%，股價跌1.5%：平保(02318)挫2.4%；國壽(02628)挫3.8%；太保(02601)去年多賺23%勝預期，股價反覆跌0.3%。券商方面，廣發証券(01776)挫4.6%；中信証券(06030)挫4.2%；中金公司(03908)挫4.6%；中國銀河(06881)挫半成。另外，海通國際(00665)去年少賺66.23%，第二次中期息按年少92%，股價挫5.2%。

醫藥股：今日亦捱沽，石藥(01093)挫4.7%；中生製藥(01177)挫4.1%；金斯瑞(01548)去年盈利跌19%，股價挫5.6%；藥明生物(02269)挫5.2%；華潤醫藥(03320)跌3.9%；百濟神州(06160)挫7.2%；國藥(01099)去年多賺近5%，股價挫5.1%；三生(01530)跌2.6%；上藥(02607)挫4.4%。相反，藥明康德(02359)去年純利大增84.22%，每10股派息5.8元並轉贈4股，股價創新高，收市升2%。

石油股：油價上周五晚挫逾1%，最新在亞洲時段續受壓。中石化(00386)去年末期息26分人民幣，按年減少35%，股價挫3.4%；中海油(00883)挫4.1%；中石油(00857)挫3.8%。另外，上石化(00338)挫4%；中石化冠德(02386)挫3.2%；中海油服(02883)挫4.5%。

公用事業股：個別傳統收息及公用事業股展現抗跌力，華潤燃氣(01193)去年多賺22%，股價飆8.3%；粵海投資(00270)升0.1%；深高速(00548)去年純利增1.5倍，創11年高，收市升0.7%；寧滬高速(00177)升1.1%。藍籌方面，領展(00823)升0.4%；長建(01038)無起跌、中電(00002) 和煤氣(00003)跌不足1%。

焦點股份

李寧(02331)：由集團主席李寧控股的非凡中國(08032)以每股11.72元出售李寧(02331)1.48億股，套現約17.35億元，作價較上周五收市折讓約7.72%。李寧挫9.1%，成交額27.44億元。

中國建材(03323)：上周五收市後公布，去年盈利80.67億元人民幣，遜市場預期。股價挫5.8%。

丘鈦科技(01478)：股價挫3.2%。集團中午公布去年純利1439.9萬元人民幣，按年下跌96.7%。

美團點評(03690)：逆市高收0.6%，報50元，成交額達19.26億元。當中今日午後錄一手共780萬股直接場外交易，每股作價50.1元，涉逾3.9億元。

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