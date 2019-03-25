今日 16:51
港股直擊
重要通告
天津發展(00882)公布旗下天津力生製藥於2018年底止的業績，歸屬於母公司所有者的淨利潤為1.85億元(人民幣．下同)，按年大增58.35%，每股盈利1.01元。營業總收入為15.04億元。
港股再遇美息倒掛恐回千點
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新盤周末賣712伙一年最熱
地球暖化 咖啡漲價
占飛
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外圍動盪 A股難獨善
譚曉涵
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業績倒退非偶然 騰訊須多元創新
辛思維
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How new retail may boost the value of AS Watson’s global chain
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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美國經濟衰退憂慮升溫
Liz Ann Sonders
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