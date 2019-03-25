訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:55 港股直擊 中國財經

龍湖料核心盈利可維持20%以上增長

放大圖片

龍湖(00960)去年合同銷售2006.4億元(人民幣·下同)，已售出但未結算合同銷售額1951億元。執行董事兼首席財務官趙軼表示，今年可供銷售貨值3500億元，全年銷售目標較去年增10%至2200億元；按交付情況，未來兩至三年核心盈利應可維持20%以上增長。

執行董事兼首席執行官邵明曉表示，今年市場要「穩地價穩樓價穩預期」，多個城市的系統調控方案出台，對後市謹慎樂觀，政策有放鬆但不會大舉放寬。未來樓價不會爆發增長，現有土地儲備足夠4年開發所需，投地方面會保持穩健策略，積極謹慎精準投資，去年買地金額727億元，今年繼續量入為出，維持淨負債比率在中期處於60%至70%，全年處於50%至60%。

龍湖上市10周年，未有派特别息，趙軼稱，派息比率由核心稅後利潤的40%上調至45%，是連續第5年上升，其中已考慮10周年分派因素，往後將保持派息比率不低於45%。他重申，該公司沒有分拆業務上市的計劃。

龍湖與合景泰富(01813)合作發展一個啟德住宅項目，邵明曉說，按現時進度可在第三季推售，但到時推不推出仍要再看；會繼續留意香港市場，不排除會再投資。香港樓市去年第四季有調整，近期已趨向平穩，考慮美國停止加息及縮表等利好因素，並就大灣區戰略而言，香港未來有很多機會。趙軼指出，啟德項目淨利率有17%至18%，較內地項目好賺。

董事長吳亞軍早前把所持全數43.98%龍湖股份轉入女兒蔡馨儀的信託名下，吳亞軍因感冒聲沙未能回應，趙軼稱，吳亞軍女兒的年齡已到一個階段，吳亞軍仍是董事長，並保留投票權，其家族傳承計劃沒有特别含意。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。