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龍湖(00960)去年合同銷售2006.4億元(人民幣·下同)，已售出但未結算合同銷售額1951億元。執行董事兼首席財務官趙軼表示，今年可供銷售貨值3500億元，全年銷售目標較去年增10%至2200億元；按交付情況，未來兩至三年核心盈利應可維持20%以上增長。

執行董事兼首席執行官邵明曉表示，今年市場要「穩地價穩樓價穩預期」，多個城市的系統調控方案出台，對後市謹慎樂觀，政策有放鬆但不會大舉放寬。未來樓價不會爆發增長，現有土地儲備足夠4年開發所需，投地方面會保持穩健策略，積極謹慎精準投資，去年買地金額727億元，今年繼續量入為出，維持淨負債比率在中期處於60%至70%，全年處於50%至60%。

龍湖上市10周年，未有派特别息，趙軼稱，派息比率由核心稅後利潤的40%上調至45%，是連續第5年上升，其中已考慮10周年分派因素，往後將保持派息比率不低於45%。他重申，該公司沒有分拆業務上市的計劃。

龍湖與合景泰富(01813)合作發展一個啟德住宅項目，邵明曉說，按現時進度可在第三季推售，但到時推不推出仍要再看；會繼續留意香港市場，不排除會再投資。香港樓市去年第四季有調整，近期已趨向平穩，考慮美國停止加息及縮表等利好因素，並就大灣區戰略而言，香港未來有很多機會。趙軼指出，啟德項目淨利率有17%至18%，較內地項目好賺。

董事長吳亞軍早前把所持全數43.98%龍湖股份轉入女兒蔡馨儀的信託名下，吳亞軍因感冒聲沙未能回應，趙軼稱，吳亞軍女兒的年齡已到一個階段，吳亞軍仍是董事長，並保留投票權，其家族傳承計劃沒有特别含意。