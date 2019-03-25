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【異動股】順風清潔能源復牌瀉43% 向大股東售資產

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順風清潔能源(01165)去年12月中停牌，今早復牌，午後最新瀉43.3%，見0.295元，成交額2670萬元。

集團公布，以30億元(人民幣‧下同)出售江蘇順風光電科技全部股權。

買方為集團主要股東鄭建明全資持有的亞太資源開發投資，鄭建明現時持有約29.98%順風清潔能源。

集團上周一(18日)發盈警，預期截至去年12月底止，全年將錄得虧損約17.07億元，2017年股東應佔虧損8.32億元。

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