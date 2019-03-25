順風清潔能源(01165)去年12月中停牌，今早復牌，午後最新瀉43.3%，見0.295元，成交額2670萬元。
集團公布，以30億元(人民幣‧下同)出售江蘇順風光電科技全部股權。
買方為集團主要股東鄭建明全資持有的亞太資源開發投資，鄭建明現時持有約29.98%順風清潔能源。
集團上周一(18日)發盈警，預期截至去年12月底止，全年將錄得虧損約17.07億元，2017年股東應佔虧損8.32億元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
順風清潔能源(01165)去年12月中停牌，今早復牌，午後最新瀉43.3%，見0.295元，成交額2670萬元。
集團公布，以30億元(人民幣‧下同)出售江蘇順風光電科技全部股權。
買方為集團主要股東鄭建明全資持有的亞太資源開發投資，鄭建明現時持有約29.98%順風清潔能源。
集團上周一(18日)發盈警，預期截至去年12月底止，全年將錄得虧損約17.07億元，2017年股東應佔虧損8.32億元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|日央行行長料長債孳息上升步伐趨緩
|上一篇：
|【異動股】去年業績大倒退 丘鈦曾挫近6%後喘穩