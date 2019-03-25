港股直擊 即巿股評

歐美經濟前景惹憂慮，美股上周五晚急挫，道指插460點，亞太股市今早全線向下。

恒指低開611點，即穿10天線(29054點)和20天線(約28899點)，甫開曾挫615點，見28498點半日低，之後跌幅一度收窄至411點，見28702點半日高，中午收市前復挫逾500點。恒指半日收報28595點，挫517點或1.8%，大市成交額599.88億元。

國企指數報11282點，挫234點或2%。

滬指半日挫1.37%；深成指跌1.21%。

藍籌股方面，騰訊(00700)挫2.8%；友邦(01299)跌2.7%；滙控(00005)跌1.4%；神華(01088)去年少賺8%，半日挫5.4%為跌幅最大藍籌；國壽(02628)挫3.3%。相反，瑞聲(02018)公布業績後獲個別大行睇好，半日逆市飆5.5%。

焦點板塊

醫藥股：今早沽壓較大，石藥(01093)挫4.9%；中生製藥(01177)挫3.7%；金斯瑞(01548)去年盈利跌19%，半日挫6.1%；藥明生物(02269)挫6.2%；華潤醫藥(03320)挫5.1%；百濟神州(06160)挫7.2%；國藥(01099)去年多賺近5%，半日挫3.6%；三生(01530)挫4%。相反，藥明康德(02359)去年純利大增84.22%，每10股派息5.8元並轉贈4股，股價創新高，半日升1.8%。

石油股：油價上周五晚挫逾1%，最新在亞洲時段續受壓。中石化(00386)去年末期息26分人民幣，按年減少35%，半日挫2.9%；中海油(00883)挫3.5%；中石油(00857)挫3.2%。另外，上石化(00338)挫3%；中石化冠德(02386)挫4.3%；中海油服(02883)挫4.5%。

公用事業股：個別傳統收息及公用事業股展現抗跌力，華潤燃氣(01193)去年多賺22%，股價飆7.2%；粵海投資(00270)升0.5%；深高速(00548)去年純利增1.5倍，創11年高，半日升1.7%；寧滬高速(00177)升0.5%。。藍籌方面，長建(01038)無起跌；中電(00002)煤氣(00003)和領展(00823)跌不足1%。

焦點股份

李寧(02331)：由集團主席李寧控股的非凡中國(08032)以每股11.72元出售李寧(02331) 1.48億股，套現約17.35億元，作價較上周五收市折讓約7.72%。李寧半日挫8.3%，成交額22.1億元。

海通國際(00665)：半日插9%。集團去年股東應佔溢利10.23億元，按年下跌66.23%。每股第二次中期息派1.4仙，按年少92%。

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