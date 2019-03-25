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今日 11:53 港股直擊 中國財經

藥明康德:風險投資未受美審批阻撓

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中美貿易戰影響下，中資企業投資美國生物科技步步為營。藥明康德(02359)首席財務官朱璧辛表示，該公司的風險投資在美國及中國約為各佔一半，中國稍多，但其投資多數只佔少數權益，未有受美國審批阻撓。藥明康德去年收益有54.6%來自美國，25.4%收益來自中國。

藥明康德於中國、美國、德國均有設廠，去年所有廠房總佔地549平方公里，預期到2022年會倍增至1158平方公里。藥明康德聯席首席執行官胡正國表示，未來數年預期每年要有20億至30億元人民幣資本開支，以達至4年內產能倍增的目標。

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