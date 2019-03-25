港股直擊 即巿股評

上個星期五(3月22日)先估個市可能跣一跣腳，連穿10天線同20天線以殺當時最貼價堆重牛28900至28999點；跟手礙於恒指日線圖條50天線同250天線距離太近，有機會出現「終極黃金交叉」，但同時條SlowSTC(14,3)%K線又高位跌穿條%D，且下方啲牛證又鬼死咁多，好壞訊號都出齊之下，唯有選擇避一避，穩陣啲嘛。

今朝起身開電視，見到右下角日經粒數跌逾500點；刷完牙出嚟再睇，已經跌夠600點；而今朝出push嗰message 跌市個原因只係：憂慮經濟增長前景，區內股市向下。唉...呢啲咁嘅原因真係同廢話無乜分別，但當無特別事發生過而個市又表現得咁差嘅時候，呢啲就係百搭嘅「原因」。

是但啦，咩原因都唔係重點，重點係個市真係向下跌咗啦嘛，睇恒指日線圖，依家9點56分，恒指最低暫時做過28498點，由28800至28899點，以2點之力殺到落28500至28599點，四層牛證夾埋有3864張期指。喺期結之前做到個咁嘅成績，我唔係做financial嗰行我都為你哋而驕傲呀。

依家下方牛證最貼價嘅係28400至28499點，但只有相當於337張期指；至於上方熊證最貼價嘅就係29300至29399點，呢層係新嘢嚟嘅，有相當於79張期指。以依家10點正恒指做緊28646點，跌466點(收窄咗好多，事關一開市咁大個裂口下行就知道所有技術指都被個市向下扯，所以到正式開市之後啲技術指標喺嚴重超賣的極端作反彈，就算唔殺返上去嚴重超買，點都要去返中軸水平先啦)

換條保歷加通道出嚟，恒指現水平由原先處於保歷加上升通道，落到去保歷加下降通道，但未去到保歷加道通底(28320點)，只係處於中軸(28902點)同底之間。拎返嗰五條平均線出嚟，條50天線(28164點)真係升穿條250天線(28120點)架，「終極黃金交叉」真係出咗嚟架，只係威力輸比「憂慮經濟增長前景，區內股市向下」之嘛。

個市裂口跌到咁，依家最重要嘅係比返啲時間個街貨圖儲返啲貨，下面堆牛證死晒大家有目共睹啦，而上方嘅熊證，比你手揸熊仔都一早收割，今晚準備加餸啦。無貨無肉食架，由得個市hea陣先啦。

個股方面，友邦(01299)同市一齊裂口下行，殺穿咗條保歷加通道底($75.042)，但就有條50天線($73.798)可能做住彈床，SlowSTC(14,3)未落到超賣位，有興趣嘅可以等多陣。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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