即巿股評 港股直擊

對上一篇(3月20日)【搏拳實錄】賽後檢討講到：老徐早在2月初就睇好恒指後市表現，並期待恒指回調整固開倉long call，但整個2月都等不到理想的入市機會(其實，恒指2月8日顯著低開後出現V型反彈，老徐稍稍猶豫就錯失了在27543點附近、心目中最理想的27400至27600點成交量密集區範圍內long call)，結果整個2月都沒有開倉。

到了3月5日，有見於EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數與恒指呈單日「熊背馳」，遂轉而冒險「偷雞」short call博恒指持續回調。果然，恒指於3月8日裂口下跌，老徐還以為終於等到市況有一次較似樣的調整，但恒指翌日已大幅反彈，於是又一次受confirmation bias的影響而錯過食胡機會，到了3月18日，由於恒指突破29241點的前高位，老徐雖然不情不願，也遵守投資紀律執行止蝕，輸咗近100點期權金。

老徐不厭其煩地複述這場「搏拳」記錄，原因是戰友畢老林亦於同一日的「投資者日記」講述老徐偷雞不成蝕把米的心理歷程。畢老林知道老徐「押注港股大市，百分之九十立足於EJFQ系統反項指標，原意是盡可能不受主觀意願和個人情緒左右，指標發出什麼訊號便據之建倉。可是，人就係咁抵死，九成信系統往往敵不過一成信自己，此所以世上總有那麼多人在confirmation bias作祟下一錯再錯。」可謂一語道破老徐這次由贏變輸的關鍵。

然而，老畢亦提及2002年諾貝爾經濟學獎得主、暢銷書《Thinking, Fast and Slow》作者卡內曼(Daniel Kahneman)近日在一次訪談中也坦承無法擺脫諸般偏差/偏見，幾十年來不斷犯上過度自信、按直覺行事等錯誤。老畢由此作出結論：心理盲點乃人類「死症」，連大師都慨嘆冇符！

事實上，例如「羊群心理」等的多種bias早在洪荒時代就開始在人類的思維萌芽並逐漸鞏固，今天已成為即使心理學及經濟學雙料大師卡內曼也攻不破的堡壘，一般人或普通投資者就更難擺脫心理偏見的影響，從而作出錯誤的投資決定。老徐今次最錯的是未能克服堅信恒指會有一次較似樣調整的bias而沒有在2月初就long call(EJFQ多個指標都顯示恒指趨向十分正面)，其後「偷雞」short call反而不算做錯，因為EJFQ強勢股指數確實與恒指呈單日熊背馳，偷雞不成蝕把米只是未能把握食胡機會矣。

不過，老徐剛於上周一(3月18日)「不情不願執行止蝕」，恒指三日之後又跌穿29241點的關鍵技術轉折水平，再加上EJFQ的強勢股指數以及短線市寬與恒指熊背馳仍未解決(resolve)，老徐於是立即追沽即月行使價29000點期指call，每張合約收取278點期權金，博喺3月28日恒指即月option結算前攞番個尾彩。

美股三大指數以及恒指夜期上周五在紐約市都顯著下跌，老徐今個月成績極大機會虧轉贏。

老徐