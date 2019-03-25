中國太保(02601)業績勝預期，股價逆市造好，一度高見31元，揚2%，現造30.8元，仍升1.3%，成交金額9520萬元。
集團去年純利180.19億元人民幣，按年上升22.8%，略勝於市場預期，增速較去年首三季的16.4%加快；派末期息每股1元人民幣，增加25%。
對手平保(02318)現跌2%；國壽(02628)跌2.6%；新華(01336)降2.2%；人保(01339)挫3.1%；財險(02328)也挫3.8%。
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對手平保(02318)現跌2%；國壽(02628)跌2.6%；新華(01336)降2.2%；人保(01339)挫3.1%；財險(02328)也挫3.8%。
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