港股直擊 即巿股評

歐美PMI數據遜色，加上美債孳息曲線呈現倒掛，經濟衰退的憂慮加劇。港股今早或裂口低開逾四百點。



上周五美股三大指數創1月3日以來最大單日跌幅，市場擔心全球經濟放緩。道指收跌460點或跌1.77%報25502。標普500跌1.9%報2800點，納指跌2.5%報7642點。金融股領跌，摩根大通跌逾3%，高盛跌近3%，花旗跌逾4%。Nike北美銷售增長不及預期，跌逾6%。全個星期，道指跌1.34%，納指跌0.6%，標普500指數跌0.77%。

中概股多數收跌，阿里巴巴及百度均跌近3%；拼多多跌5.4%；教育股紅黃藍跌10.6%。

周五歐美公布經濟數據疲軟，加重了市場對全球經濟放緩的憂慮。歐羅區3月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.6，創69個月低點；其中德國3月製造業PMI初值44.7，創79個月低點，連續第三個月位於榮枯線下方。法國製造業PMI初值49.8，也大幅低於預期。至於IHS Markit美國3月預覽版製造業採購經理指數(PMI)降至21個月以來新低。

投資者對全球經濟前景進一步看淡進一步推升全球避險買盤。10年期美債收益率跌至2.4976%，創14個月新低；德國10年期國債收益率跌破零，為2016年10月以來首次跌至負區間。而新興市場貨幣則遭拋售，阿根廷披索、巴西雷亞爾、土耳其里拉兌美元均跌逾2%。

國際油價下跌，美中貿易談判缺乏進展，以及德國和美國嚴峻的製造業數據，再次引發對全球經濟和石油需求放緩的憂慮。油價由年內高位回落超過1%。紐約五月份期油收市報59.04美元一桶，跌0.94美元或1.6%。

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在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.44元，較本港上日收市低1.31元；騰訊(00700)ADR收報355.19元，低9.81元；國壽(02628)ADR收報20.72元，低0.53元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.77元，低0.33元；中石油(00857)ADR收報5.18元，低0.1元；中石化(00386)ADR收報6.43元，低8仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報81.44元，低0.46元；聯通(00762)ADR收報10.19元，低3仙；中電信(00728)ADR收報4.3元，低4仙。

ADR港股比例指數報28618，較周五恒指收市低494點或1.73%。恒指最終收報29113點，升41點或0.1%。恒指短期較大支持參考50天線約28170點附近水平。留意50天線短期將升穿250天線。

焦點股份

中石化：截至去年12月底的全年純利616.18億元人民幣，按年上升20.2%，每股盈利50.9分人民幣，派末期息16分人民幣。

財險(02328)：公布去年純利減少21.8%至154.86億元人民幣，每股盈利69.6分人民幣， 派末期息27.2分人民幣。

人保集團(01339)：截至去年12月底的全年業績，純利129.12億元人民幣，按年下跌近兩成。

統一企業(00220)：去年純利10.3億元人民幣，按年上升17.2%，每股盈利23.84分人民幣，派末期息23.84分人民幣。期內收益按年上升4.6%；毛利率為33.5%， 按年上升1.9個百分點。

深圳高速(00548)：公布截至去年純利34.4億元人民幣，按年上升1.48倍，派末期息71分人民幣；扣除特殊收益後，淨利潤按年增長23.55%。

招行(03968)：去年純利805.6億元人民幣，按年上升14.84%，每股盈利3.13元人民幣，派末期息94分人民幣。

映客(03700)：截至去年12月底全年轉虧為盈，賺11.026億元人民幣，不派末期息。集團對上一年同期虧損2.39億元人民幣。

神華(01088)：去年純利441.37億元人民幣，按年下跌7.7%，每股盈利2.129元人民幣，派末期息88分人民幣。

招金礦業(01818)：公布截至去年12月底的全年純利4.74億元人民幣，按年減少約26.35%，派末期息4分人民幣。

太保(02601)：公布截至去年12月底的全年業績，純利180.19億元人民幣，按年上升22.9%，每股盈利1.99元人民幣。派末期息1元人民幣。

華潤燃氣(01193)：全年賺44.5億元，按年升21.8%，派末期息每股62仙。

佳兆業健康(00876)：去年業績轉盈為虧，虧損3164萬元，不派末期息。

裕元集團(00551)：公布全年純利3.07億美元，按年下跌40.85%，每股盈利18.84美仙，派末期息1.1港元。

安東油田(03337)：去年純利2.22億元人民幣，按年上升3倍。

高偉電子(01415)：去年純利按年減少近五成，派末期息股11.1987港仙。

今日有多家公司公布全年業績，當中以申洲國際(02313)、濰柴動力(02338)、龍湖集團(00960)及康師傅(00322)較受市場關注。