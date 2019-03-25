即巿股評 港股直擊

新創建集團(00659)是新世界發展(00017)旗下的上市旗艦，一直維持多元化的資產組合，主營業務包括收費道路、環境、飛機租賃、物流、建築等，投資集中於本港及內地，各貢獻約一半的經營溢利。

截至2018年12月底止，中期純利按年減少8.2%至22.74億港元，營業額則跌21.5%至141.9億港元。業績錄得下滑，主要受到人民幣貶值、減持首都機場(00694)後權益重新分類、香港會展中心新營運協議專營權費用，以及資本開支撥備增加所致，大部分均屬一次性因素。

新創建去年逐步擴大業務領域，並將資源投放在具增長潛力及盈利貢獻正面的業務。旗下商務飛機租賃平台Goshawk，於去年9月完成收購Sky Aviation，收購後機隊規模及價值達223架飛機及114億美元，令Goshawk晉身成為全球十大飛機租賃商。預期此宗收購可為集團帶來即時的溢利貢獻，而航空業務亦成為未來重要的增長動力。

近年力拓收入來源

另外，集團去年底宣布收購富通保險，交易作價215億港元，相當於賬面值約1.4倍，低於近年本港保險業併購價。富通保險目前擁有2500名保險代理，2015至2017年新業務年化保費複合年增長率為36%，遠高於同業水平。新創建旗下擁有港怡醫院，並透過聯營公司在內地經營診所，收購可望產生協同效應；另配合新創建在大灣區的發展，為公司創造持續穩定收益。

集團業務多與公共事業有關，增強其防禦性，而目前淨負債比率不足一成，維持在較低水平。而中期每股派息0.29港元，現價股息率4.6厘，近年亦保持在4至5厘水平。在中期業績公布後股價回調至吸引水平，基於集團財務穩健及前景理想，投資者可趁此機會收集。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期新創建2019、2020及2021年每股盈利為1.340、1.520及1.740港元，給予12個月目標價18.50港元，相當於今年預測市盈率13.93倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理