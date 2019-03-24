今日 15:03
港股直擊
中國財經
中國太保(02601)公布，截至去年底止，全年盈利180.19億元(人民幣‧下同)，按年增22.9%，每股盈利1.99元，派末期息1元。
期內，營業收入3543.63億元，按年增10.8%。
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