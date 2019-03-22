今日 02:06
香港財經
港股直擊
夜市期指收報28671點，下瀉413點，較昨日恒指收市29113點，低水442點，成交42074張。
夜市國指期貨收報11332點，較昨日國指收市低水185點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
李澤鉅：着重盈利質素抗大風浪
今日信報
郭炳江刑滿出獄 暫無意重返新地
九十後調酒師 創製雞尾酒 舉杯解煩憂
黃靜美智子
｜
今日信報
重磅股業績迥異 大市29000爭持
陸文
｜
今日信報
黃金交叉策略回溯測試
呂梓毅
｜
今日信報
Xiaomi, Gree face off in smart home appliances battle
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
GLOs藉國際關係助創業
StartupBeat
大環境不明朗 企業盈利受關注
Christopher Smart
｜
財富管理
二手樓價指數六連漲 升幅38周最大
地產新聞 ｜ 昨日 16:25
道期挫逾百點 歐股中段全線跌
國際財經 ｜ 昨日 18:32
內地第十批遊戲版號 騰訊網易再落空
中國財經 ｜ 昨日 15:35
戴姆勒傳研究增持北汽
國際財經 ｜ 昨日 17:54
中金料水泥價格將攀升 提高海螺水泥AH股目標
港股直擊 ｜ 昨日 14:45
雷蛇主攻服務業 拒評終止Razer Phone 3傳聞
港股直擊 ｜ 昨日 15:25
【價值工房】剖析一隻發盈警後仍具投資價值的股份
即巿股評 ｜ 昨日 14:40
招行去年多賺15% 派息94分
重要通告 ｜ 昨日 18:11
恒指尾段倒升逾40點 個別物管股飆升
港股直擊 ｜ 昨日 15:39
嘉魯達印尼航空取消49架波音737 MAX訂單
國際財經 ｜ 昨日 14:33
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞