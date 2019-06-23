即巿股評 港股直擊 國際財經

港股「超級星期四」落幕，美國聯儲局按「息」不動，「放鴿」變本加厲；重磅股騰訊(00700)和中移動(00941)業績有驚無險，不足以拖低大市，恒生指數周五早段雖先升後跌，但尾市發力，兩萬九關失而復得，收報29113點，上漲41點(0.14%)。

附【圖】所見，移動平均線走勢為後市帶來啟示，恒指一直未顯著失守10天線，即早前本欄提及的首個支持位；而50天線與250天線差距進一步縮窄至10點左右，如無意外，未來一周恒指將走出8個月來籠罩港股的死亡交叉，出現黃金交叉(50天線向上升穿250天線)的中長線利好訊號。

恒指自2018年10月30日低位24540點反彈，至今累漲達兩成，已進入技術牛市。2019年能夠一洗去年「淡風」，要多得歐美央行「大合奏」：歐洲央行敲定9月推出第三輪針對性長期再融資操作(TLTRO III)，聯儲局亦決定於同月停止縮減資產負債表規模(加息則最快要等明年)，若連同內地減稅降費，「放水撐經濟」的動作此起彼落，持續為環球股市注入動力。

港股3月中屆業績高峰期，市場似乎一早對中美貿易摩擦的影響心中有數，分析員因而降低了企業盈利預測，到正式「放榜」時即使略見倒退，也未致感到驚嚇。截至周五，近900間在港上市公司已披露2018年業績，整體銷售平均按年減少1.2%，盈利增長1.97%，用平平無奇來形容，並不為過。

然而，如只計算恒指成分股，卻發覺逾七成已放榜的公司表現較佳：銷售錄得8.44%增長，盈利更上升17.6%，跑贏大市。隨着本地藍籌股成績表派得七七八八，未來一星期焦點會集中在內地銀行股身上。

建行(00939)將於周三(27日)公布業績，之後兩天分別有工行(01398)、中行(03988)和交行(03328)派成績表，由於「四行」共佔恒指市值比重約16%，其績優與否，不但牽動指數，從各銀行的營運數據亦可窺探內地經濟狀況。

摩根大通率先表明對大型內銀股有信心，原因是中國銀保監會資料顯示，大型銀行在主要業務指標包括淨利息收益率及資產質素或帶來驚喜，且有機會多派股息並上調增長目標，所以內銀股有望追落後。倘若「四行」表現一如摩通估計，便有可能成為大市上衝的助燃劑。

值得留意的是，從恒指成分股12個月累計每股盈利變動，自去年第二季末創新高後即停滯不前，甚至有下滑跡象，這也許能解釋何以恒指在29000點呈「拉牛上樹」，除非大型內銀傳來好消息，否則，儘管大市出現黃金交叉，亦未必足夠刺激恒指再展升浪。

技術走勢方面，恒指目前仍受制於2018年6月中的下跌裂口(30012點至30259點)，此位置也是去年1月高峰33484點迄今的成交量密集區底部(30264點)。

信報投資研究部

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