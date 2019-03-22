今日 18:35
重要通告
港股直擊
人保(01339)公布，截至去年底止，全年盈利129.12億元(人民幣．下同)，按年減少19.8%，每股盈利0.3元；派末期息4.57分。
期內，總保費收入4986.08億元，按年增4.65%。
李澤鉅：着重盈利質素抗大風浪
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Xiaomi, Gree face off in smart home appliances battle
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