港股直擊 即巿股評

港股連跌兩日後，今早曾挫逾兩百點，兩萬九失而復得，全日反覆升41點，大市全日成交額1077.39億元。

不過，北水淨入顯著減少，由上日淨流入17.32億元，縮至今日1.96億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

萬洲(00288)為今日淨流入最多個股，全日淨入5.02億元；減派息的中移動(00941)再跌1.4%，但仍有1.98億元淨入，萬洲與中移動為內地資金流入最多個股；煤炭龍頭神華(01088)亦有2887萬元淨買。

汽車股今日跑出，亦吸引北水分別掃入廣汽(02238)和吉利(00175)，全日分別由1.11億和3895萬元淨買。連帶汽車零件生產商敏實(00425)，今日也有2058萬元淨買。

保險股見到換馬現象，新華保險(01336)及太保(02601)分別有1.14億和3897萬元淨入，但平保(02318)則有5756萬元淨走。

北水今日沽科技股，騰訊(00700)上季業績差過預期，全日錄6.4億元北水淨沽，為最多淨沽股份，中興(00763)及金蝶(00268)也分別有4462萬和2369萬元淨沽。

內房股方面。金茂(00817)與融信(03301)分別錄1.29億和3762萬元淨走，中駿(01966)則有64萬元淨流入。

其他較多淨流走股份有長和(00001)和港交所(00388)，全日分別錄6439萬和5256萬淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、萬洲、吉利、中移動、新華保險、太保、神華、金茂、廣汽及長和。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、新華保險、吉利、金蝶、中興、融信、平保、敏實、中駿及港交所。