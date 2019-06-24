即巿股評 港股直擊

讀者Simon問:「本人持有萬洲(00288)(平均價5.3元)，上年9月持有到現在，是不是非洲豬瘟其實更有利豬價，目標可否試升至9元以上？」（周五收報8.47元，無起跌）

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「以萬洲來說，由年初至今，股價累積上升不少，即使不計其他因素，平均買入價5.3元，現時水位那麼多，處理的彈性很高。一方面不用擔心要立刻出售股份離場，或是需要其他動作。現時的升勢，主要都是受惠內地豬價上升，背後原因都是因為內地年初爆發的非洲豬瘟，令生豬供應減少、價格上升。但這些因素屬於炒作性較多，不知道能夠維持多久，可以突然間，非洲豬瘟事件告一段落，令生豬供應量增加，豬價可能隨時調頭向下。萬洲股價升至現時水平，再搏向上的空間有限。當然，讀者處理的彈性比較高，只要短線不跌穿8元或以下，股價仍有力反覆上升9元水平。我會建議8元作為止賺位。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「現時內地豬肉供應源主要來自三方面，包括生豬屠宰、外國進口以及冷庫儲備，其中生豬屠宰佔據主導因素。而過去受到內地豬瘟影響，生豬存量下跌影響到目前生豬供給，從而刺激豬肉價格出現急升。目前豬肉市況仍不屬於旺季，惟內地供應商表現仍然較為惜售，預期未來逐步進入旺季之下，豬肉價格有望進一步上升，從而利好萬洲國際股價，短線其股價有望升至9元或以上。」





羅崇博 信報首席分析員

「業績期已過了大半，暫時看來舊經濟股表現較好，萬洲是行業龍頭，業務發展平穩，我相信推動近期股價的主要因素，是中國降低美國豬肉進口關稅，或增加採購美國豬肉；以及《美-墨-加協議》獲通過，墨西哥取消對美國豬肉進口20%關稅，有關消息正在股價上反映，萬洲是周五北水淨流入最多之個股。非洲豬瘟似乎不是誘因，否則這幾個月應該成為大行上調盈測的理據了。EJFQ系統數據顯示，過去四個半月，券商給予萬洲的平均目標價一直沒有大變化，即使萬洲業績公布之後，目標價仍約為8.57元，然而萬洲股價近日卻相當強勢，高見8.82元，基本上短期已到價了，慢步隨機指數亦剛出現利淡訊號。估值方面，預測市盈率及市銷率已較中位數高出1個標準差或以上，已不吸引。閣下回報已甚豐，建議起碼沽出一半，待股價有機會拉回10天線作三角形整固後，再作部署。」

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