港股直擊 即巿股評

美股昨晚造好，納指急漲1.4%。不過A股反覆，港股連跌兩日後，今日好淡爭持。

恒指高開101點，甫開曾升171點，見29243點全日高，之後隨A股走低，跌穿十天線(約29047點)和兩萬九，曾挫224點，低見28847全日低，穿廿天線(約28918點)後見買盤支持，中午跌158點，午後跌幅收窄，返兩萬九，尾段走勢持續好轉，倒升逾40點。恒指最終收報29113點，升41點或0.1%。大市今日上升股份比例為51%；下跌股份比例為49%。

總結全周，恒指升101點或0.3%；連升兩周進賬884點或3.1%。

國企指數收報11517點，跌26點或0.2%。國指兩周累升360點或3.2%。

大市全日成交額1077.39億元。

即月期指收市跌33點，報29085，低水28點。

A股反覆輕微高收，滬指升0.09%；深成指升0.1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)公布業績後獲個別大行上調目標價，今日表現反覆，收市微升0.6%；長和(00001)去年純利增11%，收市升2.7%；長實(01113)亦升1.5%。相反，聯通(00762)吐2.1%；減派息的中移動(00941)再跌1.4%；中石油(00857)去年盈利增長1.3倍，末期息增加48%，惟股價挫2%。

焦點板塊

汽車股：車股跑出，吉利(00175)去年多賺18%，股價飆5.7%；廣汽(02238)升3.7%；華晨(01114)升3%；比亞迪(01211)升2%。另外，長安汽車、一汽和東風三家車企和阿里與騰訊等進軍出行產業，長安 (000625.SZ)和東風(600006.SH)漲停，H股東風集團(00489)升3.8%。

科技股：隔晚美國晶片股發威，個別本港科技製造商亦跑出。半導體行業方面，華虹半導體(01347)升半成；ASM(00522)升4.6%。手機設備股方面，瑞聲(02018)中午公布去年少賺28.71%，遜預期，末期息減少近四成，股價漲3.5%；通達(00698)升5.7%；昂納科技(00877)升3.1%；高偉電子(01415)升1.4%；雷蛇(01337)夥騰訊拓手遊業務，炒高11.8%。5G概念股方面，京信通信(02342)去年蝕1.7億，股價先挫後彈，收市飆9.1%；之前一直捱沽的長飛(06869)飆6%；鐵塔(00788)升2.2%。另外，建滔系回升，建滔集團(00148)升5.1%，建滔積層板(01888)升2.3%。

燃氣股：新奧能源(02688)去年盈利差過預期，股價挫3.1%，其他燃氣股亦受壓，收市後公布業績的華潤燃氣(01193)跌3.2%；中國燃氣(00384)挫2%；港華燃氣(01083)跌1%；昆侖能源(00135)上年盈利倒退2.6%，股價挫4.4%。

物業管理股：個股急飆，奧園健康(03662)和中海物業(02669)創新高，奧園健康飆11.9%，中海物業升5.7%；佳兆業物業(02168)升2%；碧桂園服務(06098)和彩生活(01778)升約1.4%；今日公布業績的永升生活(01995)升6.4%。

中資電力股：華潤電力(00836)中午公布去年股東應佔溢利39.5億元，遠遜市場預期的67億元，股價瀉14.8%。另外，中國電力(02380)去年多賺38%，股價升3.1%；華能(00902)升1.9%。

體育用品及服飾股：李寧(02331)去年純利勝預期，股價飆11.4%；特步國際(01368)飆8%；安踏(02020)升2.5%。另外，利豐(00494)虧損縮至1098.1萬美元，末期息增1倍，股價飆13.1%；九興(01836)經調整純利升36.7%，股價飆18.2%。

焦點股份

合和(00054)：私有化過關，股價漲1.7%，成交額達23.99億元。

中國建築國際(03311)：中午公布，去年股東應佔溢利45億元，按年下跌18.03%。每股末期息派12仙，按年減四成。股價午後掉頭，收市插9%。

中教控股(00839)：股價反彈半成。集團建議發行23.55億元、於2024年到期的可換股債券，初始兌換價每股14.69元較昨日(21日)收市價溢價30%。

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