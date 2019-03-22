港股午後跌幅收窄，返兩萬九。截至下午約3時17分，恒指報29043點，跌28點或0.1%，大市成交額892.25億元。
國企指數報11480點，跌63點或0.6%。
A股反覆高收，滬指升0.09%；深成指升0.1%。
藍籌股方面，長和(00001)去年純利增11%，午後曾升3.7%，見84.65元近一個月高，現升3.4%，成交額8.6億元。
車股跑出，吉利(00175)升6.1%；東風(00489)升3.5%；廣汽(02238)升4.2%。
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港股午後跌幅收窄，返兩萬九。截至下午約3時17分，恒指報29043點，跌28點或0.1%，大市成交額892.25億元。
國企指數報11480點，跌63點或0.6%。
A股反覆高收，滬指升0.09%；深成指升0.1%。
藍籌股方面，長和(00001)去年純利增11%，午後曾升3.7%，見84.65元近一個月高，現升3.4%，成交額8.6億元。
車股跑出，吉利(00175)升6.1%；東風(00489)升3.5%；廣汽(02238)升4.2%。
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