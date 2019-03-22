即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中國信達(01359)，於今年1月23日傍晚發布盈利警告，集團表示截至去年底的股東應佔溢利，較2017年底下降30%左右，參考2017年約賺181.22億元 (人民幣‧同下)，預期2018年約賺126.86億元，相對現時已發行股數約381.65億股，每股盈利折合為0.3886港元，較3月21日收報2.23元計出市盈率為5.74倍，這跟前四年 (2014至2017年)之每年最低市盈率平均值5.75倍相若，反映現價處於偏低水平。而這四年的平均市盈率則為7.65倍，對比上述每股盈利0.3886港元，表示每股合理值為2.97元，較現價2.23元產生潛在升幅超過33%。

市盈率及市賬率分析

再看在2014至2017年股息支付率介乎28.37%至31.56%，預算2018年股息支付率為30%，而上述預算每股盈利為0.3886港元，相對每股股息為0.1166港元，相對現價2.23元計出股息率為5.23%，扣除10%股息稅之後，淨股息率為4.71%，高於4厘算是不俗。再者，截至2017年底資產淨值約1,494億元 (人民幣‧同下)，加上經扣除股息後預期2018年保留盈利約88.80億元，計出2018年資產淨值約1,583億元，相對已發行股數得出每股淨值折合為4.8484港元。上述每股淨值相對現價2.23元，市賬率為0.46倍，這跟前四年 (2014至2017年) 之每年最低市賬率介乎0.54至1.03倍還要低，參考平均值為0.72倍，相對每股淨值4.8484港元，計出每股合理值為3.51元，較現價2.23元產生潛在升幅超過57%。不論是以市盈率或市賬率分析，都得出現價仍有上升空間的結論。

主要業務涵蓋三範疇

至於業務狀況，集團前身為中國信達資產管理公司，是在中國成立的國有金融企業；如今主要業務為1)不良資產經營：收購及受託管理、投資及處置金融及非金融機構的不良資產經營、債轉股資產經營、破產管理、發行金融債券、同業拆借及為其他金融機構進行商業融資、經批准的資產證券化業務以及金融機構託管、關閉及清算業務、財務、投資、法律及風險管理諮詢及顧問服務；2)投資及資產管理：自有資金投資、資產管理 (私募股權基金)、資產及項目評估、財務顧問及諮詢、房地產及實業投資；3)金融服務：對外投資；證券及期貨買賣、信託、融資租賃、基金管理、保險。

今年初已作併購活動

集團透過旗下信達國際控股(00111)，於香港提供金融服務。而集團從金融機構和非金融企業收購不良債權資產，對其進行管理並通過多種方式進行處置，最終實現資產升值及最大化回收現金。主要採取兩種經營模式以開展不良資產經營業務，包括按原值打折收購並擇機進行處置以回收現金的傳統類不良資產經營模式，以及在收購同時即確定債權重組協議的附重組條件類不良資產經營模式。於2019年1月，集團出資合共2.43億元人民幣 (約2.77億港元) 認購榮立及和運30%權益。榮立及和運主要根據「國家地理」及「獅門」所授予的知識產權許可從事主題室內體驗中心之內部擴建、裝修、籌備及營運。觀乎集團今年初便已繼續拓展業務，加上預期中美貿易戰於今年上半年可望解決，認為中國可擺脫去年第四季消費疲弱的狀況，上述市盈率計出為5.74倍，暫看集團於2019年每股盈利增長率不少於5.74%，可望今年股價仍有上升空間。

證明現價定位不算高

此外，股價於2018年1月29日高見3.47元，之後股價反覆向下，至同年10月29日低見1.81元，9個月累跌近五成，繼而股價漸見回升。今年3月21日收報2.23元，相對上述低位累升23.20%，較算是處於低水平之升幅標準15%為高，證明現價已不算低。不過考慮到去年6月為中美貿易戰開始時點，當時股價介乎2.45至2.89元，均高於現價2.23元，也可視為股價仍有上升空間之另一線索。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.00元或以下買入；保守者則可於1.80元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為3.00至3.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。