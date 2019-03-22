港股直擊 即巿股評

中國建築國際(03311)午後掉頭，曾挫6.9%，見7.51元，現跌6.7%，成交額7420萬元。

集團公布，去年股東應佔溢利45億元，按年下跌18.03%。每股盈利89.13仙，末期息派12仙，按年減四成。

期內，營業額556.26億元，按年增加10.91%。

另外，周勇因專注於控股股東公司的職務，而辭任中國建築執行董事及主席職位；顏建國則獲委任為主席兼非執行董事，自今日董事局會議結束時生效。

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