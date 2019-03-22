訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:39 港股直擊 即巿股評

【異動股】中國建築國際挫近7% 末期息少四成

放大圖片

中國建築國際(03311)午後掉頭，曾挫6.9%，見7.51元，現跌6.7%，成交額7420萬元。

集團公布，去年股東應佔溢利45億元，按年下跌18.03%。每股盈利89.13仙，末期息派12仙，按年減四成。

期內，營業額556.26億元，按年增加10.91%。

另外，周勇因專注於控股股東公司的職務，而辭任中國建築執行董事及主席職位；顏建國則獲委任為主席兼非執行董事，自今日董事局會議結束時生效。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。