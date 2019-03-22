即巿股評 港股直擊

美股都算係咁，話晒聯儲局放鴿放到咁嘅款，都要畀面升番上嚟嘅，道指隔晚一度重越26000大關，雖然尾市此關得而復失，但仍錄得216點進帳，報收25962點；標指跟納指則分別升30及109點。有美股嘅升勢帶動，恒指高開101點，曾升171點見29243點半日高位，可惜A股腳軟，港股難免被拖累。其後港股失守29000關，10日線(29027點)被攻陷，再考驗20日線(28908點)支持，曾低見28847點，半日最多跌224點。中午恒指報收28913點，跌158點；國指則跌99點，報11444點。

騰訊(00700)噚日派完成績表，最初被市場認為業績表現未如理想，但細讀非通用會計準則(non-GAAP)嘅業績，無論純利按年或按季度嚟講，表現增長都係好過預期，而大行亦唱好，刺激其股價早段曾升至369.6元半日高位。不過阿Man都預咗呢份略勝預期嘅QQ業績，亦難以帶動其股價向上突破，加上有炒業績嘅沽盤計數離場，其後股價倒跌，中午報收358.4元跌1.2%。騰訊今後食粥食飯，要睇其雲業務發展，暫時呢部份業務增長甚為對辦，預期未來可逐步取代手遊業務，成為騰訊主要收入來源。若然仍長線睇好騰訊，建議待大市回調低吸，留意350元為首個支持位，呢個位失守的話，騰訊亦有機會下試330至335元，但下周期指結算過後，而港股業績期亦已接近尾聲，唔排除港股作較深度調整，屆時大戶亦必向騰訊埋手。

睇番牛熊證街貨分布，牛證街貨數目與日俱增，重貨區喺28900至28999點，今日已先鋸咗呢塊牛扒，下望由28500至28899點之間，亦累積咗等同超過3000張期指嘅牛證街貨，呢塊牛扒隨時成為大戶囊中物。至於熊證方面，街貨數目維持咁上下，由29400至30099點嘅熊熊證街貨約等同5700張期指，睇落好似屠熊有一定吸引力，但要喺現水平挾高1000點容易，抑或推低400點容易，答案顯然易見。

阿Man一直強調29000-29200呢個支持位不容有失，噚日同今日失守後，再加埋下面大塊肥牛扒等大戶開刀，睇嚟要下試250日線(28131)機會大增，而開刀鋸扒則剛好係日線保力加通道底部28347點附近就搞掂咗個重貨區，港股挑戰29600不保果，回調番千零點亦不為過。

呢期資金較為熱衷炒作物管股，中海物業(02669)再創上市新高3.36元，不枉阿Man喺去年大跌市期間亦鍾情此股，半日升4.5%。而其他物管股當中，阿Man則較喜歡半新股永升生活服務(01995)同奧園健康(03662)，暫時兩股估值仍較其他物管股略為便宜。噚日講過好息徒或不滿中移動(00941)派少咗息，果然一眾缸邊友用行動抗議，中移動被沽完再沽，今日半場再挫1.8%。雖然中移動具備5G概念，但缸邊友較為實際，股息跟前景概念兩者之間，都係選擇現兜兜落袋實際啲。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)