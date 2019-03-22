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今日 13:12 香港財經 港股直擊

興證國際料港股短期窄幅上落

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興證國際(06058)副行政總裁兼興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，港股短期會續處窄幅上落，不應過份關注指數走勢，反應精挑個別股份，「(指數)可能不死不活的盤着，向下殺動力不足，向上基本面不足，向上空間不大。」

張憶東指出，現時股市的風險偏好已較高，但基本因素仍未追上，指數短期走高的空間有限。他建議投資者可圍繞兩大主題選股，包括是「外資思路」及「科創思路」。「外資思路」是指挑選行業龍頭股，但宜在回調時始趁低買入；至於「科創思路」方面，科創板是今年內地市場頭等大事，A股的科創龍頭會有估值溢價，會帶動港股的科創股出現估值窪地的效應。

不過，張憶東提醒，6月底股市或有所回調，投資者應關注美國經濟數據會否反映經濟下行及通賬上升、中美貿易戰達成初步協議後，中國的「放水」力度會否減弱，以及A股會否漲得過快，出現回調壓力等。

若從中、長期來看，張憶東對兩地股市於明年及後年的走勢持樂觀態度，主因今年下半年經濟的基本面會有新起點，會先後迎來「小周期」及「大周期」。他指出，「小周期」是中國經濟的庫存周期在下半年見底，明、後年庫存周期會擴張。而「大周期」則是中國經濟的動力將會轉換，情況與1998年時相似，為經濟發展添置新動力。他續稱，科創將會取代房地產成為新經濟動力，會由過往重視數量轉為重質量。

同時，張憶東指出，中國持續開放令外資繼續流入，為股市帶來資金。他估計，外資佔中國股市的比重有機會在未來十年翻十倍，形容是對股市「十年維度的機遇期」。

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