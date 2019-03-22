港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，標普500指數更逾五個月高位，但內地股市今早下挫，港股兩日跌394點後，今早高開低走，失守兩萬九大關及十天線(29028線)，中午險守廿天線(28909線)收市。

上日美股造好，帶挈港股今早高開101點，報29173，但內地股市受壓，港股掉頭向下，更跌穿兩萬九關及十天線，最多跌224點，低見28847，但稍穿20天後見支持，大市跌幅收窄，最終恒指半日收報28913，跌158點或0.54%；國企指數跌99點或0.86%，報11444。

大市半日成交571.95億元。

A股受壓，滬指跌0.77%；深成指跌1.24%。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)上季業績遜預期，半日轉跌1.3%；滙豐環球降中移動(00941)目標價，股價半日再挫1.8%；平保(02318)跌1.8%，暫錄三連跌；滙控(00005)降0.5%；中石油(00857)去年盈利增長1.3倍，末期息增加48%，但半日挫2.8%，為表現最差藍籌。吉利(00175)去年多賺18%，股價應聲走高，一度高見15.2元，揚5.4%，中午仍升3.6%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

燃氣股：新奧能源(02688)去年盈利差過預期，半日挫3.3%，其他燃氣股亦受壓，華潤燃氣(01193)跌2.6%；中國燃氣(00384)降1.1%；港華燃氣(01083)下滑1.3%；昆侖能源(00135)上年盈利倒退2.6%，半日挫4.5%。

內地電力股：中國電力(02380)去年多賺38%，中午升3.1%；其他電力股大致向好，華能(00902)升1.9%；今日放榜的華潤電力(00836)漲0.7%；華電(01071)升1.8%；但大唐發電(00991)無升跌。

物業管理股：個別逆市跑出，中海物業(02669)再創上市新高，最高見過3.36元，半日揚4.5%；碧桂園服務(06098)則升0.4%；奧園健康(03662)升2.2%：彩生活(01778)升0.6%。

焦點股份

合和(00054)：私有化過關，半日漲1.7%，成交額達18.5億元排第二。

綠城(03900)：去年核心多賺62%，同時增加派息，股價今早抽高，一度高見7.41元，抽升9.8%，半日仍8.1%。

九興(01836)：集團去年純利為6545.5萬元(美元‧下同)，按年增長5.65%，當中經調整純利升36.7%，達到1.05億美元，每股盈利0.083元，派末期息45港仙；中午爆升18.4%。

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