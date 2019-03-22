重要通告 港股直擊

瑞聲科技(02018)公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利37.96億元(人民幣．下同)，按年減少28.71%，不及市場預期，每股盈利3.11元，派末期息每股1.03港元，較2017年末期息每股1.7港元，少近四成。

期內，收入181.31億元，按年減少14.15%。瑞聲表示，收入及淨利潤下降主要受全球智能手機出貨量下滑及技術創新速度放緩的影響。

單計第四季，瑞聲錄得純利10.44億元，按年大跌43.01%。收入48.38億元，按年減少32.35%。

瑞聲指出，去年聲學分部收入按年下跌9.4%至86.7億元；毛利率則下跌3.6個百分點至37.2%，主要因為整體出貨量仍在爬坡，加上受到傳統產品價格壓力影響；聲學分部貢獻總收入47.8%。

光學業務方面，瑞聲指已如期滲透至主要智能手機客戶，收入強勁增2.4倍至5.5億元，佔總收入3%。而截至2018年底塑膠鏡頭月產能已達到4000萬隻，月出貨量超過2000萬隻。

另外，去年電磁傳動及精密結構件合併業務分部收入按年下跌23.8%至79億元，貢獻總收入43.5%，毛利率41.1%，按年跌2.8個百分點。微機電系統收入則按年下跌3.9%至8.14億元，佔總收入4.5%。

瑞聲指出，隨着全球經濟形勢開始明朗，智能手機發展趨勢向好，行業將迎來新一輪的增長周期，該公司的技術領先優勢將得到進一步釋放。為抓緊市場機遇，瑞聲將加快新舊發展動能的接續轉換，推動業務可持續發展。在戰略方面，將繼續堅持實施「研發＋製造」雙輪驅動的發展模式，進一步完善通用技術平台和裝備平台，打造獨特的競爭優勢。