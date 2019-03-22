港股直擊 即巿股評

噚日收市後仲諗緊到底騰訊(00700)份業績幾時出，當大家都好擔心佢份業績好似上年咁，搞到7點幾先有時，喺下晝4點零鐘睇睇吓長和系主席李澤鉅首次擔大旗嘅業績會時，忽然收到message，原來騰訊出咗業績。今次又咁鬼快嘅，算你啦，正所謂：阻人收工如殺人父母架嘛！

不過，呢份業績似乎同市場預期嘅有啲落差，全年度計騰訊純利按年升一成至787億元人民幣，係遜預期，留意返，呢個係以GAAP(通用會計準則)計算。我都一心以為騰訊今鋪仲唔死梗，10天線I'm coming嗰隻，且今朝我喺屋企臨出門口睇U盤，騰訊一度跌$9(可能有再跌多啲但我miss咗)，但當我上到巴士，出咗隧道之後再睇，咩料呀？點解拉到無升跌之餘個市仲要開升101點？

睇返輪商send比我啲message，哦~原來噚晚騰訊ADR已經由跌轉升，都算；依家10點4分，早大約20分鐘前我啱啱返到公司個位開電視嗰吓，就見到財經台都係做緊噚日騰訊業績解畫，列咗GAAP同Non-GAAP(非通用會計準則)兩條數出嚟，如果用Non-GAAP條數嚟做benchmark嘅話，咁騰訊嘅業績就勝預期咁話喎...咁當然你可以話全行Media做騰訊業績條push/篇文都係錯；但如果可以嘅話，我想用一張「樹熊咬住半塊樹葉.jpg」嗰張相嚟回應。

依家10點16分，都開咗市成九個字，不過騰訊同恒指都似乎有陣高開低走嘅味道，唔道大家都覺得呢單嘢伏伏地？恒指依家升得嗰62點，做緊29134點，最低暫時見過29088點，恒指牛熊證街貨圖上見到下方最貼價牛證仍然係28900至28999點，呢度有相當於1305張期指，同現價比只係相差234點。至於上方熊證最貼價就係29400至29499點，呢度就只有293張期指，同現價比就差369點。

用牛熊證街貨嚟度嘅話就下行幾會好高，之但係再睇恒指日線圖，今日恒指回落10天線(29048點)附近水平，叫做短期支持位，且下方50天線(28121點)企圖升穿250天線(28132點)，一旦升穿「終極黃金交叉」就會出現。如果要殺下方重牛，就真係趁今日唔覺意跣落條20天線(28919點)再低多少少，反正依家10天線同20天線鬼近，進取嘅就可以吼5分鐘圖見超買落場，最好做day trade；安全嘅就再睇個市跌定咗某一個位，先至再吼5分鐘圖見超賣就出手再Call，記住，依家個市仲係處於「上升通道」之中，出手Put/熊只係博「上升通道」中出現嘅一兩粒陰燭，但順勢而行策略話你知，幾時都係按住大方向前進穩陣。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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