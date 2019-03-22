中教控股(00839)今早反彈，曾升8%，見12.2元，現升6.5%，成交額3660萬元。
集團建議發行23.55億元、於2024年到期的可換股債券，年息2厘，所得款項淨額估計約23.31億元，擬用於建設及發展其於中國的學校、收購中國的學校及海外發展。
假設按初始兌換價每股14.69元悉數兌換，將可換為1.6億股股份，相當於擴大後股本約7.352%。初始兌換價較昨日(21日)收市價每股11.3元溢價30%。
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