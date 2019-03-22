重要通告 港股直擊

基石藥業(02616)宣布，獲中國國家藥品監督管理局批准BLU667(CS3009)在中國開展一項I期臨床試驗。

BLU-667(CS3009)是強效的選擇性RET抑制劑，由基石藥業合作夥伴Blueprint Medicines開發，是次獲批的試驗為Blueprint Medicines正在進行的全球I期ARROW研究的中國部分，針對RET變異的非小細胞肺癌(NSCLC)、甲狀腺髓樣癌(MTC)和其他晚期實體瘤。試驗目的包括總體緩解率、緩解持續時間、藥代動力學、藥效學和安全性。