港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指一度升返兩萬六。港股兩連跌後可望於兩萬九上方喘穩。

道指早段曾跌87點，其後輾轉向上，收市升216點或0.84%，報25962點；標指升1.09%；納指升1.42%。接連推出新產品的蘋果漲3.6%，美光業績理想，股價升9.6%，帶動一眾晶片股。

美國勞工部公布，截至3月16日止當周，首次申領失業救濟人數22.1萬人，按周減少9000人，預期減至22.5萬人。另外，美國今晚將公布上月成屋銷售數據。

美國總統特朗普據報施壓，要中國增購一倍至兩倍美國貨，以助華府降低貿赤，有利他爭取連任政績。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍高於港股上日收市價，騰訊(00700)ADR先低後高，折合港元計收報368.04元，較本港上日收市高5.04元；中移動(00941)ADR收報83.03元，低7仙; 滙控(00005)ADR收報64.46元，較本港上日收市低0.34元；國壽(02628)ADR收報21.56元，高6仙；中海油(00883)ADR收報14.13元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報5.37元，低2仙；中石化(00386)ADR收報6.64元，高6仙；聯通(00762)ADR收報10.56元，高0.12元；中電信(00728)ADR收報4.43元，高3仙。

紐約4月期金周四最高見1320.20美元，收市升5.6美元或0.4%，報每盎斯1307.30美元，是3月13日以來最高。

ADR港股比例指數報29199點，較本港昨收市高127點。夜市期指收報29139點，較昨日恒指收市高水67點。恒指昨日收報29071，跌249點或0.85%，連跌兩日，累挫394點或1.3%，下試兩萬九和十天線(約28959點)。

焦點股份

長和(00001)：去年純利增11.1%至390億元，符合市場預期，連同末期息2.3元，全年派息3.17元，按年多派11.2%。長實(01113)去年多賺33.17%，全年合共派息每股1.9元，升11.76%。

海螺水泥(00914)：去年股東應佔溢利298.58億元人民幣，較上年同期大升87.8%，每股派末期息1.69元人民幣。

中信証券(06030)：全年少賺17.87%，末期息35分人民幣。

合和實業(00054)：通過每股作價38.8元私有化建議，預期股份最後買賣日期為4月17日，4月25日起暫停辦理股份過戶登記手續，5月3日起撤回上市地位。

今日公布業績的主要股份有：瑞聲科技(02018)、長汽(02333)、人保(01339)、太保(02601)、財險(02328)、招行(03968)、中建材(03323)、中國建築國際(03311)、紫金(02899)、統一(00220)、東方海外(00316)、江蘇寧滬高速公路(00177)、長飛(06869)、中船防務(00317)、華潤燃氣(01193)、華潤電力(00836)和深圳高速公路(00548)。

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