即巿股評 港股直擊 中國財經

本港投資者把昨天視為「超級星期四」，原因是重磅消息特別多：立場愈來愈鴿的美國聯儲局議息後表明今年內不再加息，9月會結束縮表行動；還有「股王」騰訊(00700)公布業績，而中移動(00941)及長和系也同日放榜。

本周有超過340家上市公司派成績表，而截至3月20日止，過去兩個月發出盈利預告(Profit Alert)的上市公司約600間，當中盈警有400餘間，約佔總數比重(下簡稱盈警佔比)達三分二，且數字有反覆上升的趨勢，意味整體企業盈利前景可能轉差。

然而，Every cloud has a silver lining，根據EJFQ數字，同期內房股盈警佔比僅46.9%(即發盈喜比例高於一半)，明顯較整體為佳。內房公司已陸續公布的2018年業績，不論合同銷售金額、營業額以至盈利等，均表現不俗，其中碧桂園(02007)合同銷售按年增加31.25%，達到5018.8億元人民幣；營業額飆67.1%，至3790.8億元人民幣；核心淨利潤341.3億元人民幣，多賺38.2%。

此外，中國海外發展(00688)全年物業合約銷售金額增長29.8%，錄得3012.4億元；收入微升至1714.6億元；核心淨利潤370.9億元，上漲8.3%；股東應佔溢利449億元，是目前為止的內房「賺錢王」。

中國500強房企2018年商品房銷售總面積7.16億方米，按年增加12.58%；銷售金額上升17.1%，創出9.9萬億元人民幣的新高；「年賣千億」的房企數量破紀錄達30家，證明行業景氣偏好。

附【圖】所見，內地70城市新建商品住宅樓價按年變幅，與已擠掉「水份」並更有效衡量經濟狀況的李克強指數，兩者從2011年以來大部分時間走勢同步(即樓價與經濟表現息息相關)，惟自去年中指標開始背馳，或許是由於中美貿易糾紛白熱化所致，期內兩國互相加徵關稅，內地經濟增長逐漸減慢，但物業市場較少受外圍拖累，甚至當局刻意對樓價「放軟手腳」以抵消外貿的打擊。

樓市興衰廣泛影響多個產業，現時中國經濟下行壓力仍然沉重，中央以樓市撐經濟的誘因不細，今年對調控的態度有機會只說不做，如未達到預期效果，可能逐步「鬆手」，放寬管制措施。兩會雖表明推進房地產稅立法，但業界估計立法工作或耗時5年，加上《政府工作報告》涉及樓市部分較少，反映在調控樓市時將以「穩」為先。

目前內地樓市表現，似乎尚未足以緩和經濟下行，中央會否繼續出招值得留意。對於內房企業而言，短期加強調控的政策風險降低，掃除一項不利因素。事實上，內房企已紛紛提高今年銷售目標，增幅一成至逾兩成；如果樓市真的平穩發展，賣樓成績自可看好，預料對內房股價亦有支持。當然，「穩樓價」最終能不能撐起GDP，令兩者背馳情況改善？木宰羊！

信報投資研究部

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