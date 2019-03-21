即巿股評 港股直擊

兩隻公用股公布業績後今天股價各走各路，其實兩者業績算交到功課，因外部環境就影響股價表現，買得公用股就打算長線投資，貪股價穩定坐定定等收息，而遇上外部環境影響兩者又點取捨。

估值高、派紅股又如何

中華煤氣(00003)及長江基建(01038)兩者業績各有增長，煤氣仍然維持10送一紅股，這當然迎合一眾散戶追求股數多的心態，而資深投資者當然明白送與不送實質對利潤沒有影響，煤氣股價走高除送紅股外，另一憧憬是於本港7月前不加價𠄘諾快將到期，投資者當然期待加價後令下半年收入增加，另一因素業績期內於內地燃氣增長為集團貢獻最大，隨着內地政策對潔淨能源的傾斜，願意比高一點溢價是理解的，投資者要留意股價於業績公布前兩個交易日，股價已率先下跌，以一隻近30倍PE的公用股來說，現價足足已反映未來的盈利情況有餘。

等脫歐、等分拆回籠

長建過往偏重英國投資且英鎊收入佔重，去年收入其他地區與英國比例已改變到一半一半左右，過去日子受困於英國脫歐事件，股價停滯不前，若以煤氣股價相比，持有長建投資者肯定不滿意，因長建股價從2016年80元水平，跌至目前63.5元水平跌幅有兩成。但若撇除脫歐因素拖累，長建的資產質素其實不錯，以現時市盈率已屬行業內最低，亦以大部分反映英國脫歐的最壞因素，估計往後脫歐怎樣發展，對長建未必太大影響，現時只是白白等待問題解決，年初長建曾發出通告，表示正考慮把若干歐洲業務出售於一間擬於倫敦交易所上市的投資公司，被市場視作為分拆歐洲業務而鋪路，分拆規模約1000億港元，估計到時可套現逾300億港元回籠，不過近來媒體多只著眼於脫歐話題上。

港股升勢暫緩、防守股點揀

煤氣公布業績前股價於18.44元開始遭沽售，今日股價最高亦受制於此價位而止步，而長建受英磅下跌加上有投資者看淡短期形勢，今天股價收報63.5元下跌2.1元(3.27%)，若港股後市繼續出現調整，估計以基本因素長建之抗跌能力應高於估值高昂的煤氣，至於送紅股如果只送你一個人，這當然發達啦！但如果係人都送且比例相同，實際上自己多了而別人亦多了，兼多出股份的部份亦會於送出時即時於股價反映，實質只是自我感覺良好而已。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。