即巿股評 港股直擊

今日多隻強勢股回吐，包括中移動(00941)派息減，自超過28個月高位滑落，創近三年半最大單日跌幅，另外安踏(02020)、新意網(01686)、海底撈(06862)和同系頤海(01579)等跌幅亦較大。

績佳股當然唔理你，佢有佢走，不過業績前部署「博」的成分較高，績後追始終較明智。

昨日收市EJ Market介紹的重型裝備三寶，重汽(03808)、濰柴(02338)反覆高收，中聯重科(01157)回吐1.4%，留意濰柴下周一(25日)公布業績，先睇業績；重汽和中聯重科分別於下周三(27日)和下周五(29日)公布業績，不宜重貨等放榜。

三一國際(00631)去年業績符預期，走勢亦靚絕，今早業績見光一度插10.8%，雖然有本事單日大拗腰破位，散戶實無必要承受無謂波幅。

另外，據內地21世界經濟報道整理，國內今年首兩月挖掘機產量49534台，累計按年增長52.3%。留意去年全年挖掘機產量已近27萬台，按年增長47.9%，高基數下仍錄大幅增長，反映挖掘機市場暢旺。

市場較熟悉的挖掘機股，除了三一國際母企、A股的三一重工(600031.SH)；中聯重科A股(000157.SZ)和H股，還有一隻龍工(03339)。

雖然龍工近年主力開發挖掘機，2017年年報顯示挖掘機估銷售額約11%，去年上半年佔比增至20.7%，料可受惠挖掘機市況。

不過，龍工走勢跑輸上述所有重型裝備股，1月底以來呈橫行，先睇下周二(26日)業績，現時市盈率相對便宜，若業績對辦才部署進場。

陳鎮強

信報分析員

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