港股直擊 中國財經 即巿股評

港股連跌兩日，恒指高開66點，早段曾倒跌，之後隨A股回升，曾升125點，見29446點，不過午後受個別業績藍籌拖累，掉頭插269點，低見29051，最終恒指收報29071，跌249點或0.85%。

全日北水淨流入增至17.32億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

藍籌股方面，中移動(00941)末期息減少12.07%，有1.48億元淨流出；收市後公布業績的騰訊(00700)有1.43億元淨流出。相反，吉利(00175)去年純利符預期並增派息，有6239萬元淨流入；北水續捧萬洲(00288)，再有近3.1億元淨流入。

內險逆市走高，新華保險(01336)去年新業務價值勝預期，有1.39億元淨流入；太保(02601)有8596萬元淨流入。相反，平保(02318)有6858萬元淨流出。

多隻內房股北水交投活躍，碧桂園(02007)有2.57億元淨買入；中駿(01966)有694萬元淨流入。相反，融創中國(01918)有4101萬元淨流出；金茂(00817)有2938萬元淨走。

其他淨流出較高股份有：華潤啤酒(00291)挫4.6%，有1.72億元淨流出；金風(02208)有2179萬元淨流出；中國軟件國際(00354)績後挫3.6%，有1308萬元淨流出。

其他淨流入較高股份有：敏實集團(00425)績後挫7.7%，有1.38億淨買低撈；藥明生物(02269)遭控股股東減持，有6262萬元北水淨買撈底；海螺創業(00586)有401萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、新華保險、萬洲國際、碧桂園、中國移動、海螺創業、敏實、潤啤、太保及平保。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 新華保險、騰訊、吉利、太保、金茂、金風、融創、中國軟件國際、藥明生物及中駿。