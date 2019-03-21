市場懶理聯儲局議息聲明鴿味濃烈，加上大藍籌業績影響大市氣氛，港股高開低走，更連跌兩日，累挫394點或1.3%。
恒指高開66點，但內地股市造好，港股早段短暫倒跌後回升，最多曾升125點，高見29446。不過，中移動(00941)中午公布減派末期息，績後沽壓增加，加上騰訊(00700)放榜前拋售壓力亦大，拖累掉頭向下，恒指曾跌269點，低見29051。最終恒指收市報29071，跌249點或0.85%。
大市全日成交增至1140.29億元。
國企指數報11544點，跌80點或0.7%。
恒指上升股比例只有42%，下跌股比例為58%，反映個股整體受壓。
恒指即月期貨收報29117，跌209點，高水45點，成交有20.4萬張。
中移動、騰訊及友邦(01299)為跌市元兇，合力質低大市178點，全日分別跌4.8%、1.9%和1.6%，中移動更是表現最差藍籌；滙控(00005)跌0.4%；平保(02318)降0.7%；建行(00939)跌1%；但恒地(00012)去年多賺1%，另外李兆基正考慮退任主席及總經理，收升2.4%；同系煤氣(00003)上年多賺13.2%，收升2%；吉利(00175)去年業績達標，全日升2.3%。
焦點板塊
新經濟股：整體受壓，昨日剛過基礎投資者半年禁售期的美團(03690)，再跌2.2%；去年第四季收入差過預期的小米(01810)，股價再跌3.1%；閱文(00772)跌2%；平安好醫生(01833)降2.4%；眾安在線(06060)跌0.5%；同程藝龍(00780)挫5.1%；美圖(01357)去年虧損擴至12.6億元人民幣，股價先挫後彈，收漲4.6%。
5G概念股：整體向下，鐵塔(00788)跌1.1%；京信通信(02342)跌2.2%；中國通信服務(00552)跌1.2%；中興(00763)跌1.3%；長飛光纖(06869)跌2.6%。
醫藥股：逆市向好，石藥(01093)升3.6%，跑贏一眾藍籌；中國生物製藥(01177)揚3.1%；三生製藥(01530)去年多賺36%，收漲2.1%；華潤醫藥(03320)多賺16%，同時增派息18%，全日升1.8%；四環(00460)揚4.3%。
金礦股：聯儲局一如預期不加息，並預計今年餘下時間亦不會加息，金價顯著回升，撲近1320美元關。招金(01818)升4.9%；山東黃金(01787)漲3.4%，其A股(600547.SH)升5.1%；紫金(02899)飆5.6%，A股(601899.SH)升2.8%；中國黃金國際(02099)升1.1%；SPDR金ETF(02840)1.2%；價值黃金(03081)漲1.3%。
焦點股份
藥明生物(02269)：今早低開4.4%，報77.3元屬全日低位，收報78.15元，挫3.3%，成交額達54.29億元。集團控股股東以每股77元，配售5200萬股，佔已發行股本約4.23%，套現40.04億元，作價較昨收市折讓4.76%。
敏實(00425)：去年盈利倒退18%，股價收插7.7%，成交額2.25億元。
中國融保金融(08090)：控股股東兼主席彭文堅，有4612.4萬股周一遭斬倉，周一(18日)暴瀉78.5%後中途停牌，今早復牌續受壓，曾重創52.3%，見0.042元，收市跌幅收窄至28.4%，成交額3790萬元。