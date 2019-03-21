重要通告 港股直擊 香港財經

長實集團(01113)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利401.17億元，按年增長33.17%。每股盈利10.85元。

長實派發末期息每股1.43元，較2017年同期的1.28元，按年增加11.72%；連同中期股息每股0.47元，全年合共派息每股1.9元，升11.76%。

長實表示，集團2018年全年業績符合預期，地產業務表現持續穩固，新收購固定收入業務提供穩定溢利貢獻。去年是集團秉持「發展不忘穩健」原則的一年。穩步落實有關各地產業務的發展目標，取得理想進展。同時，積極拓展多元化基建資產組合，持續強化固定收入基礎，並有效管理財務，提供充裕流動資金持續作優質投資，為股東締造長遠價值。

集團又稱，去年環球經濟政治動盪，宏觀外在環境面對不少挑戰，故擴闊多元化優質業務組合有助長實維持穩健業務表現，並增強抗禦市場周期波動能力。

期內，重估及出售投資物業前溢利241.34億元，按年上升18.77%；收入644.81億元，升1.1%。投資物業之公平值增加39.93億元。

去年，確認物業銷售收入，包括攤佔合資企業為347.67億元，按年減少18.87%；租務收入76.35億元，跌2.49%。

去年底止，該公司擁有約1.04億平方米的可開發土地儲備，不包括農地及已完成物業，但包括發展商於合作發展項目之權益，其中400萬平方呎、9600萬平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外。該集團持有約1700萬平方呎的投資物業組合。

展望未來，長實集團主席李澤鉅表示，面對市場種種挑戰，自2016年起致力增加固定收入的策略發揮顯著作用，隨着新收購業務帶來的固定收入增加，去年固定溢利收益較2016年的水平增加超過50%，而已購入固定收入項目的收益預期將繼續穩步增加。集團將持續積極拓展具發展潛力及收益穩定的優質投資，鞏固整體收入增長，並提供進退自如之彈性。