港股直擊 重要通告

騰訊(00700)公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利787.19億元(人民幣．下同)，按年增長10.08%，遜市場預期。每股盈利8.336元，派末期息每股1港元。

期內，收入3126.94億元，按年增長31.52%。騰訊表示，收入增長主要是受金融科技服務、社交及視頻廣告、數字內容訂購及銷售的推動。

以非通用會計準則(non-GAAP)計，騰訊去年盈利774.69億元，按年增18.95%。

單計第四季，騰訊錄得純利142.29億元，按年少31.58%。收入848.96億元，按年增27.87%。

去年，騰訊增值服務業務收入按年增長15%至1766.46億元。網絡遊戲收入增長6%至1040億元，該項增長主要反映集團現有智能手機遊戲(如《王者榮耀》)及新遊戲(如《奇蹟MU：覺醒》)收入的增長；而個人電腦客戶端遊戲收入有所下降，主要由於用戶將時間轉移至智能手機遊戲。社交網絡收入則增長30%至726.54億元。

騰訊去年網絡廣告業務收入按年增長44%至580.79億元。社交及其他廣告收入增長55%至397.73億元，該項增長主要反映來自微信朋友圈、小程序，以及移動廣告聯盟的廣告收入增加。而媒體廣告收入則上升23%至183.06億元，主要受騰訊視頻的廣告收入增長所推動。

另外，騰訊去年其他業務收入按年增長80%至779.69億元，增長主要由於集團金融科技與雲服務的收入增長所致。

期內，微信及WeChat合併月活躍賬戶數達10.98億，按年增長11%，每日有數以億計的社交視頻上傳及分享到微信平台上。而QQ智能終端月活躍賬戶數按年增長2.5%至近7億；其中21歲或以下用戶的智能終端月活躍賬戶數按年增長13%。另外，QQ看點的日視頻播放量按年大增逾三倍。

展望未來，騰訊將投資於核心基礎設施及前沿技術，以擁抱產業互聯網的發展趨勢，並繼續推動消費互聯網的變革。通過持續擴展及互相連接的開放型生態系統，集團會助力企業合作夥伴加強與用戶的連接。憑藉創新科技及技術能力，騰訊致力協助各產業實現數字化升級和轉型。