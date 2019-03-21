訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:39 重要通告 港股直擊

中石油去年多賺1.3倍 息9分

放大圖片

中國石油股份(00857)公布，截至去年12月底止，全年盈利525.91億元(人民幣‧下同)，按年增長1.31倍，每股盈利0.29元，派末期息0.09元。

期內，營業額2.35萬億元，按年上升16.8%，主要是大部分油氣產品價格上升以及銷售量增加。

各板塊業務表現方面，勘探與生產板塊實現營業額6587.12億元，按年增長30.3%，主要由於油氣價格上升、天然氣銷量增加影響。平均實現原油價格按年增長34.8%至每桶68.28美元。經營利潤735.19億元，按年增加3.75倍。

去年國內業務實現原油產量7.34億桶，按年下降1.3%；可銷售天然氣產量3.32萬億立方英尺，按年增長5.4%；油氣當量產量12.88億桶，按年增長1.5%。

煉油與化工板塊實現營業額8741.25億元，按年增長23.5%，主要是油價上升及優化產品結構增產高效產品，部分煉化產品實現價格上升，銷量增加。經營利潤427.56億元，按年增長7%。

銷售板塊實現營業額2萬億元，按年增長20.6%；經營虧損64.5億元，2017年經營利潤82.79億元。

天然氣與管道板塊實現營業額3626.26億元，按年增長22.6%，主要原因是天然氣銷量增加；經營利潤255.15億元，按年增長62.6%。

下載港交所通告原文

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。