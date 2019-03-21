重要通告 港股直擊

中國石油股份(00857)公布，截至去年12月底止，全年盈利525.91億元(人民幣‧下同)，按年增長1.31倍，每股盈利0.29元，派末期息0.09元。

期內，營業額2.35萬億元，按年上升16.8%，主要是大部分油氣產品價格上升以及銷售量增加。

各板塊業務表現方面，勘探與生產板塊實現營業額6587.12億元，按年增長30.3%，主要由於油氣價格上升、天然氣銷量增加影響。平均實現原油價格按年增長34.8%至每桶68.28美元。經營利潤735.19億元，按年增加3.75倍。

去年國內業務實現原油產量7.34億桶，按年下降1.3%；可銷售天然氣產量3.32萬億立方英尺，按年增長5.4%；油氣當量產量12.88億桶，按年增長1.5%。

煉油與化工板塊實現營業額8741.25億元，按年增長23.5%，主要是油價上升及優化產品結構增產高效產品，部分煉化產品實現價格上升，銷量增加。經營利潤427.56億元，按年增長7%。

銷售板塊實現營業額2萬億元，按年增長20.6%；經營虧損64.5億元，2017年經營利潤82.79億元。

天然氣與管道板塊實現營業額3626.26億元，按年增長22.6%，主要原因是天然氣銷量增加；經營利潤255.15億元，按年增長62.6%。