即巿股評 港股直擊

今朝恒指波幅出奇地只有130點，果然下午兩點左右擴大波幅，騰訊(00700)業績對大市影響可以很大，輪商朋友話午後明顯有資金留意騰訊Put，我也跟勢入了隻(11440)，行使價343.68元，實際槓桿8.43倍，7月25日到期，最新升10%，注碼不大，有賺就走，不過夜。現在似乎人人看淡騰訊業績，但明天市場反應的「走勢」如何無人知，說不定大行不看淡，股價可以先跌後彈，50天線345元是短期重要支持。

騰訊很多不利因素已在市場預期之內，反而因為今年以來市況好轉，騰訊投資的首季收入可能很可觀，另外最近已有大行指騰訊遊戲前景正面，正等待催化劑。刨定隻騰訊牛(59121)作明天部署，收回價343.18元，槓桿有13.5倍，6月27日到期。

對於大市短期要繼續步步為營，雖然50天線在下周初料正式升穿250天線，形成所謂的長線「黃金交叉」，不過恒指自去年第四季至今已累漲兩成，3萬點前料有相當阻力。業績期過後催化劑亦減少，且要觀望中美雙方是否一如市場預期在4月達成協議。

股份可以留意中國中車(1766)，較早前入選「創建世界一流」十家示範央企之一，有被國家欽點意味，下周四(28日)將公布全年業績，截至去年9月底止首三季純利75.32億元人民幣，按年增加10.61%，料全年盈利增長平穩，未必有大驚喜。分析員焦點在公司今年復甦勢頭，料2019年盈利增長兩成。財政狀況良好，負債處低水平，相反三隻鐵路基建股，中鐵(00390)、中鐵建(01186)及中交建(01800)負債水平甚高。

市場上有19家券商給予中車評級，18家建議買入/增持，平均目標價為9.23元。2019年預測市盈率約11倍，較中位數為低，預測息率超過3厘，估值合理。中車H股股價亦較A股折讓26%，被低估。

策略方面，股價去年11月擺脫平均線滙聚展開升浪，近期整固儲力，現價7.96元，可博在業績後繼續一浪高於一浪，中線睇9元，跌穿7.55元止蝕，控制損失在5%水平。

羅崇博 (杜比)