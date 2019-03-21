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今日 14:34 港股直擊 香港財經

味千首兩月收入增 冀今年淨增百店

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早前味千(00538)公布，前首席財務官劉家豪涉嫌挪用公司資金，主席潘慰表示，公司發現後已立即採取行動，目前處於法律程序，現時不便透露。

潘慰指出，去年11月更新菜單，並上調價格，帶動人均消費，今年首兩個月收入有增長。她表示，今年目標總門店超過850間，門店淨增加約100間，選址主要在主流商場，其中將在香港開設8至10間分店，同時目標翻新150間店舗。

另外，她又稱，公司採取全球化採購策略，又引入西班牙豬肉代替中國豬肉，而豬肉價格上漲，在去年下半年開始入貨，會嚴控食材價格。

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