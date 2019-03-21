即巿股評 港股直擊

有時聯儲局做嘢係估佢唔倒，幾個月前仲係認住嗰隻鷹嘅鮑鮑，激到侵侵生蝦咁跳，誰知到咗2019年就嚟個180度大轉呔，由鷹轉鴿不特止，今次剛結束嘅議息會議，更放出大隻大肥鴿，除咗表示2019年內唔加息之外，仲落實今年9月開始停止縮表。聯儲局放嘅呢隻大肥鴿，一度令本來跌逾200點嘅道指倒升，但最終道指跟標指仍難逃一跌，只有受資金追捧嘅納指，一枝獨秀錄得升幅。

至於港股早段高開66點後表現反覆，曾一度倒跌至29315點半日低位，其後內地股市做好，帶動港股回升，最多升125點，高見29446點。中午恒指報收29370點，升49點；國指則升58點，報收11683點。

缸邊友屏息以待騰訊(00700)派成績表，仲有N咁多隻重磅股大藍籌股同時出業績，中移動(00941)中午剛公布截至去年12月底止，全年股東應佔溢利按年升3.06%至1177.81億元人仔，派息1.391港元，業績無乜驚喜，但末期息少咗，唔知會否惹嚟好息之徒不滿。不過始終發展5G受國策支持，而中移動已表示，今年係邁向5G訊息社會基礎年，亦係公司努力完成「大連接」戰略目標嘅關鍵之年，集團將努力實現2019年總連接規模突破20億，通訊服務收入盈利料穩中有增。作為中長線投資，中移動股價若有調整，去到85元水平靠穩的話，仍值得吸納。但作為恒指嘅重中之中，騰訊係好係醜，係後市走勢關鍵，成也騰訊，敗也騰訊，阿Man當然希望騰訊業績見得人，股價可突破375元阻力，帶領大市喺下周期指結算前，挑戰三萬大關。

阿Man一直強調醫藥股正經歷一場汰弱留強嘅行業整合，但已修訂嘅醫藥政策，短期或為行業帶來陣痛，但長線卻更有利行業發展，尤其係研發生化藥嘅龍頭更大有可為。藥明生物(02669)當然係入流龍頭藥股之一，不過上市以嚟大股東頻頻減持，難免令投資者印象打個折扣。今日集團控股股東以每股77元，配售5200萬股，佔已發行股本約4.23%，套現40.04億元，作價較昨收市折讓4.6%，今日股價不過回調至77.3元，placement 折讓唔多之餘，股價亦唔多肯落。睇嚟藥明生物唔跌穿74元都唔考慮止蝕。幾件重磅藥股僅餘中生製藥(01177)未派成績表，集團下周五派成績表，未知會否如石藥(01093)一樣，派完成績表就飛天，不妨拭目以待。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)