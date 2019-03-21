重要通告 港股直擊

中國移動(00941)公布，截至去年12月底止全年業續，股東應佔盈利1177.81億元(人民幣‧下同)，按年增3.06%。每股盈利5.75元。EBITDA為2755.41億元，升1.89%。

中移動建議派發末期股息1.391港元，較2017年末期息1.582港元，減少12.07%；連同一般中期股息每股1.826港元，去年一般股息每股共派3.217港元。倘不計2017年的特別股息，去年全年派息按年增0.37%，全年利潤派息率升至49%。

集團指出，考慮公司整體財務狀況、現金流產生能力和未來發展的資金需求，公司將保持2019年利潤派息率穩定，力爭為股東創造更大價值。

期內，根據新收入準則，營運收入7368.19億元，按年增1.8%。其中通訊服務收入6709億元，增長3.7%。

中移動去年4G客戶達7.13億，其中VoLTE客戶3.8億。手機上網流量按年增1.82倍，移動ARPU為53.1元。

董事長楊杰在業績報告中表示，今年將堅定信心，保持戰略定力，加快創新經營，深化開放合作，努力打造高質量發展新優勢。其中包括，着力在「四輪驅動」的融合均衡、促進增收上下功夫；推進降本增效，強化精細管理；堅持創新驅動，體系化提升轉型發展能力，持續推進5G網絡試驗和業務應用示範，確保年內5G試商用落地。

楊杰又稱，2019年是邁向5G訊息社會的基礎年，也是公司努力完成「大連接」戰略目標的關鍵之年，集團將努力實現2019年總連接規模突破20億，通訊服務收入良好增長，盈利規模同口徑穩中有增。