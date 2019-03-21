港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，道指反覆挫141點。港股昨日吐145點後，今早反覆靠穩。

恒指高開66點，開市後表現反覆，曾倒跌5%，見29315點半日低，之後走高，曾升125點，見29446點半日高，半日收市前回順。恒指中午收報29370點，升49點或0.2%，大市成交額600.94億元。

國企指數報11683點，升58點或0.5%。

A股靠穩，滬指升0.61%；深成指升0.58%。

藍籌股方面，今日公布業績的中海油(00883)升2%；中移動(00941)創逾一年高，半日升0.3%。恒地(00012)去年多賺1.13%，另外李兆基正考慮退任主席及總經理，半日升3%；同系煤氣(00003)全年多賺13.2%，半日升2%。相反，建行(00939)跌0.3%；今日放榜的騰訊(00700)續於370元水平爭持，半日跌0.3%。

長和系方面，長建(01038)連續22年增派息，惟半日跌2.8%；電能(00006)基礎盈利升11%，股價半日跌1.7%。今日放榜的長和(00001)和長實(01113)分別升0.2%和0.3%。

焦點板塊

內險股：新華保險(01336)去年新業務價值勝預期，獲花旗升目標，股價飆10.2%。另外，太保(02601)升2.7%；太平(00966)升5.2%；人保(01339)升2%；財險(02328)升1.9%；國壽(02628)升0.9%。內險獨平保(02318)要跌0.1%。

內房股：今早受壓，中海外(00688)跌1.8%；華潤置地(01109)跌1.5%；恒大(03333)跌1.5%；融創(01918)跌0.9%；龍光(03380)跌2.8%；遠洋集團(03377)去年少賺三成，半日挫5.1%。

金礦股：聯儲局一如預期不加息，並預計今年餘下時間亦不會加息，金價顯著回升，撲近1320美元關。招金(01818)升4.4%；山東黃金(01787)漲3.4%，其A股(600547.SH)升4.67%；紫金(02899)升3.7%，A股(601899.SH)升3.11%；中國黃金國際(02099)升1.5%；SPDR金ETF(02840)和價值黃金(03081)升約1.1%。

焦點股份

藥明生物(02269)：今早低開4.4%，報77.3元屬半日低，中午跌幅收窄至1.5%，成交額達48.42億元。集團控股股東以每股77元，配售5200萬股，佔已發行股本約4.23%，套現40.04億元，作價較昨收市折讓4.76%。

美圖公司(01357)：去年虧損擴大至12.55億元人民幣，股價先挫後彈，曾插8.6%，之後大拗腰，一度升12.1%，半日升7%。

敏實(00425)：去年盈利倒退18%，股價半日插7.1%，成交額2.25億元。

同程藝龍(00780)：市前成交額達4.55億元，曾挫5.8%，半日跌3.9%，半日成交額5.18億元。

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