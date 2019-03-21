港股直擊 即巿股評

噚日成日都無落場，原因係見到貼價牛將會愈出愈貼，個市吽咗兩日好明顯係比時間好淡雙方角力，等大家都有充分嘅時間去「買定離手」：買牛定買熊。依家就搞到兩邊注碼都好鬼大。

今日開恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證變化不大，最貼價嘅29400至29499得返相當於117張期指嘅街貨，明白嘅，大家都睇住嗰條「天梯」一樣嘅「上升通道」做人嘛(係做Trade)；而第二(29500至25955點)同第三層(29500至29699點)仍然都有過千期指期街貨駐守。而最多新增街貨量嗰一層就係第四層(29700至29799點)，好明顯買熊嘅開始將個重心向後移，無他嘅，都係因為嗰條「天梯」啫。

至於下方牛證，今日所見最貼價嘅仍然係28900至28999點，而呢一層亦都係最多新增街貨層，有相當於1141張期指嘅街貨；而第二層(28800至28899點)反而就只有232張期指。要再落多一層(28700至28799點)先至見重貨，而呢度就已經儲咗1195張期指，再落多一層(28600至28699點)都有1076張期指街貨坐鎮，兩邊果然係不相伯仲。

睇返恒指走勢，依家10點20分，恒指升64點，現價報29388點，最做過29425點，即係踩咗上上方熊證嘅第一層少少位置；而最低做過29315點，同下方第一層牛證嘅距離有584點(講緊只係去到門口)。而恒指現價仍然挨近保歷加通道頂(29516點)。留意返，SlowSTC(14,3)嘅%K線正式高位跌穿%D線，雖然係咁，但始終現價同下方第一層牛證都真係有逾500差距，今日超級星期四(九萬幾隻重磅大藍籌業績)，不過唔使多，正所謂「騰訊(00700)業績如何，恒指的走勢也必如何」，殺邊邊就真係睇大佬啦；我喺側近做吓傻強算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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