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今日 10:25 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】金礦股全線升 金價撲近1320美元關

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美國聯儲局一如預期，決定維持聯邦基金目標利率不變，金價顯著回升，撲近1320美元關，帶挈金礦股造好。

招金礦業(01818)漲4.4%；山東黃金(01787)漲2.9%，其A股(600547.SH)則揚4%；紫金礦業(02899)揚3.7%，紫金A股(601899.SH)則升2%。

至於中國黃金國際(02099)現升1.7%；靈寶黃金(03330)漲1.4%；SPDR金ETF(02840)則升1.2%。

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