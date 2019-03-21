即巿股評 港股直擊 香港財經

中港股市在高位膠着，多得兩會支持港股A股維持的樂觀情緒，但大市突破29000點，呈現膠着狀態，成交亦未見突破，A股有何風吹草動，港股即出現回調。港股恰逢本周是多間企業的業績公布期，不少投資者亦借勢炒業績，因此在業績公布期內對個別股份及大市構成波幅亦實屬正常。

今天更是萬眾矚目的焦點股騰訊(00700)交出成績表的一日，回顧以往記錄，自2015年起，曾七度出現過騰訊公布季度業績前夕股價偏軟的情況，公布業績當日及翌日股價便會向上炒。雖然「魔咒」是否再度響起仍屬未知之數，不過長遠而言，筆者認為騰訊現積極發展雲業務，雖未如微軟、Google等美企發展成熟，但倘若給予時間讓其成長，其前景必定無可限量，值得投資者長線擁有。

外圍因素方面，日前傳出中美貿易戰談判又有變數，中方因美方未保證取消對中國商品徵收關稅，而有意收回在關鍵議題上的貿易承諾，消息拖累港股表現。另一方面，半個月前舉行的特金會不歡而散，上周北韓副外務相崔善姬更指名道姓公開指責兩位美國官員，而近期北韓東倉里地區的火箭發射場近來活動頻密，在行動上已展示自己的不耐煩。原本特朗普看似「成功」地與中國和北韓保持友好，在談判上展現出主導的地位並不斷向市場釋出將達成協議的訊號，不過可能特朗普太「得寸進尺」，只會要求對方遵守協議卻從不保證己方的承諾，結果過猶不及，反而惹起中朝兩國的不滿。

筆者相信，這亦是中朝向市場表明己方不可能一味忍讓的立場，否則只會換來更不公平的條款。如果特朗普不懂得適當地退讓，不僅威脅到自己明年大選競逐連任，悲觀點若引起他國不滿寧願「殺敵一千自損八百」的話，全球經濟或再出現動盪。正因如此，投資者必須留意，「中美貿易戰」這久違的話題，有可能臨近期指結算前夕，將會重燃，所以慎防大市在風平浪靜下，會被放突然放冷箭。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬