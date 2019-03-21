港股直擊 即巿股評

遠洋集團(03377)去年少賺三成，股份今早低開逾5%，曾插7.1%低見3.27元，最新跌6%報3.31元，成交急增至逾5000萬元。

公司公布，去年盈利35.74億元(人民幣．下同)，按年下跌30.14%，每股盈利47.3分，派末期息7.3港仙。期內，營業額414.22億元，按年減少9.63%。

大摩於本月上旬給予遠洋集團「減持」評級，目標價3.13元，並相信該股未來30日會下跌，基於將公布業績料會顯著遜於市場預期，主要受去年首季因環境問題停工，導致完工日期延遲，與及毛利率遜預期。