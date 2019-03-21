今日 09:19
港股直擊
即月期指高開4點報29330，較上日現貨收市高水9點，最新升幅擴大至超過100點。
國企指數期貨最新升43點報11673。
美今年料不加息 9月停縮表
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中銀在港開內地戶口 可綁支付App
中大前校長劉遵義 暢論貿易戰與下一波金融…
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黃金交叉策略回溯測試
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業績炒作停不了 醫藥內房多亮麗
陸文
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Google推雲端串流跨平台打機 Stadia運算力龐大 5秒即可玩
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貨幣政策主導 資金戀棧債市
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特朗普:中美快達成貿協 關稅長時間保留
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貿戰陰霾蓋過儲局鴿影 道指收挫141點
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儲局維持利率不變 預計明年加息一次
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【國際早班車】特朗普:對華關稅長時間保留
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老虎證券納市首掛 初段曾飆逾27%
中國財經 ｜ 今日 00:01
聯儲局9月結束縮表 道指幾乎收復所有失地
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港滙再觸發弱方兌換保證 金管局買入35.4億港元
香港財經 ｜ 今日 05:14
鮑威爾:儲局將「保持耐心」 今年經濟穩健
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靜待議息 道指續跌逾百點
國際財經 ｜ 昨日 23:14
開市焦點:超級星期四 騰訊業績左右市勢
港股直擊 ｜ 今日 09:00
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