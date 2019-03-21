港股直擊 即巿股評

美國鴿聲大作，聯儲局預計年內不加息，留意息口敏感股表現。另外，今日為業績「超級星期四」，其中騰訊(00700)業績好壞將左右大市去向。

隔晚美股震盪，聯儲局決定維持利率不變，預計今年不再加息，並計劃9月份結束縮表，三大指數曾集體轉漲，但此後再度回落。道指跌141點或0.55%，報25745點，銀行板塊普遍下跌；標普500跌0.29%，報2824點，納指亦僅升0.07%，報7728點。

美國大型科技股多數收漲，蘋果漲0.87%，亞馬遜漲2%，Netflix漲4.6%，谷歌漲2%，Facebook漲2.4%。

聯儲局會後聲明顯示，聯儲局有意從今年5月起，將每月縮減資產負債表計劃的美國國債最高減持規模從當前的300億美元降至150億美元，到9月末停止縮表。在此之後，聯儲局可能會「在一段時間內」大致保持投資組合的規模。聯儲局同時還將美國2019年國內生產總值增幅預期從之前預測的2.3%下調為2.1%。

從FOMC的預期加息路徑「點陣圖」來看，下調利率預期已大幅降低。在上次預測中，只有兩名委員預計不會加息。在今天的點陣圖表明，預計不加息的委員數量達到11人。

聯儲局主席鮑威爾在隨後舉行的新聞發布會上表示，將保持耐心和觀望，預計今年美國經濟穩健，又指去年9月後的數據顯示經濟增速進一步放緩，歐洲經濟增長也出現放緩跡象，英國脫歐和貿易談判對經濟前景構成一定風險。

瑞銀表示，聯儲局今年不加息的預測比之前市場共識的加息一次更為鴿派，可以說今年加息可能性已經結束。縮減資產負債表的消息與預期一致。

據CME「美聯儲觀察」顯示，美聯儲FOMC聲明前，美聯儲6月維持利率在2.25%-2.5%區間的概率為87.1%，降息概率為12.9%；聲明後，美聯儲6月維持利率在2.25%-2.5%區間的概率為85.3%，減息概率為14.7%。美國聯邦基金利率期貨顯示，今年減息可能性加大。

受美聯儲官員預計年內不加息推動，美元大跌，離岸人民幣一度漲破6.68，日內漲近380點。美國10年期國債息率大跌至14個月低位。

紐約期油收漲1.2%，報每桶59.99美元，創四個多月收市新高。此前美國政府公布的數據顯示國內原油供應收緊，但全球經濟成長憂慮，抑制油價漲勢。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.7元，較本港上日收市低0.35元；騰訊(00700)ADR收報368.94元，低1.06元；國壽(02628)ADR收報21.4元，低5仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報14.03元，高0.21元；中石油(00857)ADR收報5.38元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.68元，高7仙。電訊股造好， 中移動(00941)ADR收報87.45元，高0.2元；聯通(00762)ADR收報10.66元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報4.4元，高6仙。

ADR港股比例指數報29337，較周三恒指收市高16點。恒指昨日收市跌145點或0.49%，報29320，結束四連升。恒指短期支持參考10天線約二萬九附近水平。

焦點股份

長建(01038)：去年股東應佔溢利104.43億元，按年增長1.82%，每股盈利4.14元；若撇除2017年若干一次性收益賬項，去年基礎溢利按年增長13%；全年合共派息2.43元，按年上升2%。

電能實業(00006)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利76.36億元，按年下跌8.21%。每股溢利3.58元，末期息派2.03元。

恒地(00012)：去年純利311.57億元，按年增長1.13%；建議派發末期息1.3元，並10送1紅股。連同已派發的中期股息0.5元，全年合共派發1.8元。董事局接獲主席及總經理李兆基通知，正考慮於本屆股東周年大會後退任主席及總經理一職，並將向董事局建議由李家傑及李家誠出任聯席主席及總經理。

中華煤氣(00003)：全年盈利93.13億元，按年增長13.22%，每股盈利60.5仙，派末期息23仙，另建議十送一紅股。

新華保險(01336)：公布去年全年盈利79.22億元人民幣，按年增長47.17%，派末期息77分。

美圖(01357)：截至去年底止全年虧損擴大至12.55億元人民幣。

中國全通(00633)：公布以每股配售價0.48元，即較昨日收市價折讓約9.43%，配售3018.2萬股新股，淨集資1400萬元。

中國軟件國際(00354)：公布全年盈利7.16億元人民幣，按年增26.56%，派末期息2.15港仙。

電視廣播(00511)：公布去年全年虧損1.99億元，每股虧損45仙；派末期息70仙。

敏實集團(00425)：公布全年盈利16.61億元人民幣，按年減少18%，派末期息66.1港仙。

三生製藥(01530)：公布去年盈利12.77億元人民幣，按年增36.54%，不派末期息。

今日可講業績「超級星期四」，有多家公司放榜，藍籌有騰訊、長和(00001)、長實(01113)、吉利(00175)、中海油及中移動。另外，李寧(02331)、京信通信(02342)、中信証券(06030)之業績亦受市場關注。

據《彭博》綜合券商預測，按非通用會計準則(Non-GAAP)計算，騰訊純利介乎725.85億至809.38億元（人民幣．下同），按年升11.5%至24.3%，中位數為763.09億元，按年升17.2%，而預期收入則為2946.41億至3199億元，按年升23.9%至34.5%。第四季方面，按non-GAAP計算，純利為176.14億至201.77億元，按年升0.9%至15.6%，中位數為188.47億元，按年升近8%。