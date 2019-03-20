重要通告 港股直擊

香港中華煤氣(00003)公布，截至去年12月底止，全年盈利93.13億元，按年增長13.22%，每股盈利60.5仙，派末期息23仙。

同時，建議配發紅股，分配率為每10股現有股份，可獲派送1股新股。

期內，營業額390.73億元，按年升20.31%。

受惠於住宅及工商業煤氣銷售量均有所增加，去年本港煤氣銷售量按年上升1.7%，達295.5億兆焦耳；而全年本港爐具銷售量逾28.3萬台，上升3%。

截至去年底，客戶數目達190.85萬戶，微升1.3%。